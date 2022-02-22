就算貴也賣得好…名牌企業紛紛上調“高度”. February. 22, 2022 07:42. by 李智潤記者 leemail@donga.com. 不僅是香奈兒，其他名牌在韓國也唯獨實行高價政策，被稱爲“愛•路•香（愛馬仕、路易•威登、香奈兒）”的人氣名牌開啓了每種産品的“1000萬韓元時代”。 路易威登韓國在本月16日將産品價格最多上調了37%。這是自去年5次上調價格後，時隔5個月再次大幅上調價格。30%左右的上調幅度是非常罕見的水平。被稱爲“彩禮包”的Capucines MM從現有的753萬韓元上漲到922萬韓元，上漲了22%，接近1000萬韓元。 名牌業界分析認爲，這是因爲“高度競爭”。代表香奈兒經典包系列中1000萬韓元以下的産品在去年已經消失。愛馬仕也在上個月初突然上調了3~7%的産品價格，擴大了1000萬韓元左右的産品種類。也就是說，路易威登爲了與他們保持“同級位置”，強行擴大了價格上調幅度。 大幅提高價格，構築“誰都無法輕易購買”的高級品牌形象的戰略正在擴散至其他名牌企業。21日，古馳將手提包等産品價格平均上調6%。“Gucci Mini Marmont Matelasse單肩包”上漲了17%，首次超過了200萬韓元。上個月迪奧也把大尺碼女士包的價格上調了20%，達到了840萬韓元。普拉達繼去年就6次上調價格後，本月又上調了“半月包”（10%）等代表性産品的價格，勞力士、Tiffany&Co、寶詩龍等手表、寶石名牌産品最近也齊齊上調了10%左右的價格。

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