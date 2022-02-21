歐盟：「韓日進口的天然氣有可能運往歐洲」，韓國「苦思中」. February. 21, 2022 07:39. by 開羅=常駐記者黃成浩、世宗=具特教記者 hsh0330@donga.com、kootg@donga.com. 由於俄羅斯和西方國家圍繞烏克蘭的對峙，預計供應40%歐洲天然氣的俄羅斯產天然氣的供應會出現差池，在這種情況下，歐盟執委會主席馮德萊恩提出了與韓國及日本交換天然氣的可能性。韓國政府雖然表示正在考慮天然氣援助問題，但同時也透露了在取暖需求較多的冬季，眼下很難交換天然氣。 據俄羅斯衛星通訊社等媒體報道，馮德萊恩當地時間19日在德國慕尼黑召開的慕尼黑安全會議上表示：「我們將從全世界友邦確保液化天然氣的貨量，可以代替俄羅斯產天然氣，」「得到了液化天然氣買家的支持，像韓國和日本一樣，和我們交換（互換）（天然氣進口）合同，有意將（有關國家所確保的）液化天然氣運輸船運往歐盟。」彭博社此前報道，歐盟討論了能否與亞洲國家簽訂互換形式的長期天然氣合同，美國也與韓國和日本等天然氣進口國會面，試探了援助意向。 外交部相關人士20日表示：「目前正在認真考慮向歐洲提供天然氣援助的問題。」但是產業通商資源部相關人士表示,「雖然正在和美國等繼續討論，但是國內冬季的天然氣供需情況也很緊張，所以現在很難（交換）」，表示這是過冬後國內天然氣供需充裕後再決定的問題。

한국어