「粗口」「厭惡」「矛盾」的大選，「國民團結"是空話嗎？. February. 19, 2022 07:20. . 隨著3月9日大選正式競選活動的全面展開，「非好感」的本色也暴露無遺。「牛皮跳大神」「寄生蟲」等刺激性用語泛濫。有力候選人也紛紛發表「巫師」「法西斯」等兇狠的言辭。嘴上高喊著「國民團結」，卻在撕裂選民的心。 李在明候選人前天提及「崔順實幹政」事件時表示：「崔某雖然算了一點卦，但好像沒有用巫術。我要走的是國民讓走的路，而不是巫師讓走的路。」這是給尹錫悅候選人戴上「巫俗」的帽子。金義謙議員表示，名為「健進法師」的人在2018年以「剝皮的牛」主持了獵奇的活動，並攻擊尹氏夫婦說：「在把活牛剝皮的殘忍的巫術場合掛上寫有自己名字的燈，祈願的是什麽呢?」 尹錫悅就「政治報復」的主張表示：「掩蓋自己的罪行，對別人卻製造罪名進行煽動，這本來就是希特勒或墨索裏尼等法西斯分子和共產主義者的手法。」李俊錫代表曾指責批評自己是青年戈貝爾的執政黨是厭惡政治，但尹錫悅也展開了類似的攻勢。此外，國民力量黨人士還咬住金惠敬挪用法人信用卡的疑惑，尖銳地指出：「能把國家交給寄生蟲的家人嗎?」 我們並不是不知道，希望大選成為國民團結的慶典場所、為國家未來的巨大討論場所，這本身就是徒勞的期待，但如此越過界限胡作非為的做法是史無前例的。難怪美國、英國主流媒體接連發表「醜聞、口角、侮辱等史上最惡劣的選舉」「韓國民主化35年來最惡心（most distasteful）」等嚴厲的評價。 朝野及有力候選人把這種憂慮和批評當作耳邊風，專心於插上刺激性話語的匕首。與大選結果無關，這種生死決斷、泥潭勝負只會給很多國民留下心亂與空虛。在國家面臨嚴峻的時期，國政協治也變得十分困難。道德性檢驗是必要的，但是要有根據，從邏輯上加以追究。希望兩位候選人不要讓一直強調的國民團結成為空話，從現在起自重，放棄助長厭惡和矛盾的劣質消極戰。

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