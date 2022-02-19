蓋洛普調查結果：李在明34% VS 尹錫悅41%. February. 19, 2022 07:22. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 18日一項輿論調查結果顯示，國民力量黨總統候選人尹錫悅在誤差範圍之外領先共同民主黨總統候選人李在明。 韓國蓋洛普當天公布的大選候選人四方對決輿論調查（15~17日）顯示，李在明比前一周下降2個百分點，為34%。尹錫悅的支持率比前一周上升4個百分點，達到41%。正義黨候選人沈相奵的支持率為4%，國民之黨候選人安哲秀的支持率為11%。 李在明和尹錫悅的差距為7個百分點，在誤差範圍（95%信賴水平±3.1個百分點，詳細內容參照中央選舉輿論調查審議委員會網站）之外。在韓國蓋洛普一周的例行調查中，兩人出現誤差範圍外差距是6周來第一次，1月第一周時李在明（36%）在誤差範圍外領先於當時正在經歷黨內內訌的尹錫悅（26%）。 從年齡段來看，李在明和尹錫悅分別獲得40多歲和60多歲人群五成左右的支持率。在18∼29歲年齡段，李在明和尹錫悅分別獲得20%和32%的支持率。在30多歲年齡段，兩名候選人的支持率分別為32%和33%，不相上下。從各地區來看，在歷屆大選的勝負點首爾，李在明占31%，尹錫悅占44%。 在政黨支持率方面，國民力量黨占39%，共同民主黨占35%。韓國蓋洛普表示：「國民力量黨獲39%的支持度，是現政府執政以來的第二次，是2016年國會選舉以來的最高值（包括前新國家黨、自由韓國黨、未來統合黨）。」在文在寅總統的履職評價中，回答「做得好」的人占40%，回答「做得不好」的人占53%。

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