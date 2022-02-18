李洛淵苦口忠告選舉對策委員會：「行大禮就會關照你？」. February. 18, 2022 07:47. by 金志炫 jhk85@donga.com. 「行了大禮，人們就會關照你？應該以始終如一的姿態去恢復信任。」 共同民主黨總管選舉對策委員長李洛淵在大選競選活動正式開始兩天後，向黨內舉起了鞭子。 據悉，李洛淵在16日非公開召開的該黨中央選舉對策委員會會議上表示，「要談一談現實的冷峻」，就競選活動方式提出了問題。李洛淵參加了正式選舉活動開始的15日在光州5·18廣場舉行的光州、全南選舉對策委員會出征儀式等，正在持續展開對該黨總統候選人李在明的支援遊說。 他說：「前一天（15日）我去了三個遊說場，」「在一個地方，有人在柏油路上行大禮道歉，另一個地方則是有人在跳舞。」他指出：「這就是不太合理的部分，」「應該保持一致。」 李洛淵繼續批評道：「行大禮在我們禮法上是室內問候，」「從什麽時候開始在路上行大禮了?你們覺得人們因此會關照你，他們根本不會那麽想。」李洛淵表示：「如果主持人讓我行大禮，那麽（參加者）確實不好拒絕。」前一天在光州、全南選舉對策委員會出征儀式上，包括李洛淵在內的全體與會者在路上行了大禮。執政黨一位有關人士表示：「他指出，每到選舉季節都會重復的大禮，稍有不慎就會被認為是沒有誠意的舊式慶祝動作。」 李洛淵在正式擔綱選舉對策委員會後，就起到了整頓黨內綱紀的「軍紀班長」的作用。在李在明夫人金惠敬發生過度禮賓爭議時，李洛淵首先會見記者並表示，「我認為有必要真誠地承認並謙虛地道歉」，打開了向國民公開道歉的大門。 李洛淵還向執政黨人士下達了「社交媒體自製令」。他在9日出席的選舉對策委員會第一次會議上指出：「如果在社交媒體上寫些廢話，還不如不寫。」他還特別提到了部分引起爭議的文章，並表示：「如果這樣搞下去，就是要選舉完蛋的意思。」

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