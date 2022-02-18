莫德納首席執行官：「新冠大流行已接近尾聲」. February. 18, 2022 07:47. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國疫苗製造商莫德納的首席執行官斯特凡·班塞爾表示：「新冠大流行已接近尾聲。」班塞爾當地時間16日在參加CNBC電視臺一檔節目時，被問到「大流行現在不是最後階段嗎」時，他回答說：「我認為這是不錯的劇本。」 班塞爾表示：「隨著奧密克戎變異毒株等新冠病毒的進化，看到病毒越來越不致命的概率是80%，」「下次出現的變異毒株比奧密克戎更致命的概率是20%。」他接著預測說：「雖然奧密克戎毒株值得慶幸地不是很致命，但全世界仍有數千人死亡，」「這種病毒不會消失，會像流感一樣永遠與人類相伴。」 由於新冠患者急劇減少，美國正在更接近恢復日常生活。 《紐約時報》報道說，根據其統計結果，截至16日，美國一周平均每日確診患者為124324人，在過去兩周內減少了68%。同期，住院患者和死亡者也分別減少了38%和13%。 隨著病毒擴散趨勢減弱，美國各州和企業正在解除室內戴口罩義務化措施。聯邦政府也在考慮放寬戴口罩限製。NBC電視臺當天報道說，疾病控製與預防中心最快將於下周放寬戴口罩的方針。 美國國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼·福奇當天在接受路透社采訪時表示：「美國面臨著在保護市民免受感染的必要性與連續3年因大流行引起的疲勞感之間尋找平衡的艱難選擇，」「即使不魯莽地放棄一切（防疫措施），也要開始為恢復日常生活而行動起來。」

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