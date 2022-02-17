6人乘雪車？德國隊包攬雪車男子雙人雪車全部獎牌. February. 17, 2022 07:35. by 金在亨 monami@donga.com. 此前已經包攬4枚（無舵）雪橇和2枚俯式冰橇（又稱鋼架雪車）金牌的德國隊在雪車男子雙人雪車比賽中，包攬了金牌、銀牌和銅牌，顯示了“雪橇強國”的威風。以16日爲基准，德國在2022年北京冬奧會上獲得的9枚金牌中有7枚來自雪橇項目。 德國的弗裏德裏希隊和洛赫納隊、克裏斯托夫隊15日在中國北京延慶滑行中心落幕的雪車男子雙人雪車比賽中包攬了前三名。雪車以領航員的名字命名隊名。在曆屆奧運會雪車項目中，來自一個國家的運動員包攬所有獎牌尚屬首次。 包攬獎牌的領頭羊是被稱爲現役最強領航員的弗朗西斯科•弗裏德裏希（32歲）。在國際有舵雪橇和俯式冰橇聯合會（IBSF）世界杯上，最近連續4個賽季保持第一名（2人乘、4人乘）的弗裏德裏希在平均時速超過130公裏的情況下，也能冷靜、完美地駕駛雪車，因此被稱爲“冰上皇帝”。 與其世界級的名聲相符的弗裏德裏希在本屆冬奧會上，以四輪3分56秒89的總成績奪得金牌。據悉，他是不容許小失誤的完美主義者，在第二次行駛成績下降後，他遺憾地表示“有失誤”，但在第3次行駛中，他以此前誰都無法在該跑道達到58秒左右的成績（58秒99）登上第1位，發揮了潛力。因此，弗裏德裏希個人繼4年前在平昌冬奧會雪車雙人和四人雪車比賽中分別獲得金牌後，又實現了該項目兩連冠。 在平昌冬奧會上僅獲得“零獎牌”的約翰內斯•洛赫納（32歲）以3分57秒38的成績，在生涯第二次奧運會上獲得了銀牌。直到第2次行駛爲止還排在第一位，但在第3次比賽中被弗裏德裏希隊擊敗。獲得銅牌的克裏斯托夫•哈費爾（30歲）以3分58秒58的成績，在人生第一次奧運會上獲得了獎牌。 他們都頭戴紅色毛線帽，身穿黑黃相間的隊服登上領獎台。這是象征德國國旗3色的服裝。平時很平靜的弗裏德裏希在領獎台說：“來自德國的三支隊伍拿走了全部獎牌。簡直是瘋了”，掩飾不住內心的興奮之情。獲得銅牌的克裏斯托夫隊的雪車制動手馬蒂亞斯•佐默（31歲）表示：“我們（德國隊全部）一起訓練，一起檢查裝備”，“這是德國隊的勝利。”

한국어