遊說巴士死亡事故……希望它成為回顧嘈雜選舉運動的契機. February. 17, 2022 07:34. . 國民之黨總統候選人安哲秀的遊說巴士上，司機和選舉工作人員等2人因一氧化碳中毒而死亡。在江原道原州也發生了類似的事故，司機處於重傷狀態。這是大選正式選舉運動的第一天也就是前天發生的事情。為了打開遊說巴士外部的LED（發光二極管）電子屏幕，在車輛上安裝了發電機，據推測，被從這裏排出的無色、無氣味、無味道的一氧化碳造成了荒唐的慘劇。 應該查清LED電子屏幕和發電機是否按照規定安裝運營、是否把一氧化碳發生可能性及註意事項正確傳達給用戶等事故原因和責任所在。從其他候選人也展開類似方式的選舉運動這一點來看，從現在開始也要盡全力進行安全檢查。在溝通及宣傳方式以光速變化的當今時代，有必要深入研究一下為什麽會發生這種荒唐的事故，選舉運動方式本身是否存在問題。 在正式選舉運動期間，可以利用遊說車和擴音器進行演講，還可以利用宣傳音樂。但是，現在正是第四次產業革命時代。各黨和候選人似乎在競爭性地展示利用人工智能和元宇宙的最尖端選舉運動方式，但真正投入正式選舉運動後，仍在重復過去的模擬選舉形態，是否在這種情況下發生了這種荒唐的事故? 再加上奧密克戎變異毒株的擴散，新冠確診患者人數持續翻番，甚至面臨單日新增9萬人的危機。目前，下午9點以後停止營業的方針還在繼續，私人聚會也要克製。雖然是大選，但政界卻在要求個體營業者承受痛苦的同時，註重聚集的人越多就越好的遊說方式，前後矛盾。 安哲秀全面中斷了選舉運動，其他候選人也在昨天停止了一天的“韵律”遊說，沒有播放宣傳曲等，表現出了克製選舉運動的姿態。下一步以「非面對面」方式徹底轉變遊說方式怎麽樣？也就是說，應該激活更加多樣、更深入的雙邊、多邊電視討論，並根據新媒體的發展，謀求更迅速、更有效地接近選民的方法。希望此次事件能成為回顧乘坐遊說車輛到處走動、放廣告歌曲、連呼候選人名字的「嘈雜」選舉運動方式的契機。

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