減法的美德. February. 17, 2022 07:35. . 正四邊形畫布上畫著紅色、藍色、黃色色域（Colour Field）和5條黑色直線。這幅單純的畫是抽象美術的先驅皮特•蒙德裏安的代表作。也許會覺得“這種程度我也能畫”，但即便如此，這也是爲美術史增光添彩的偉大傑作。好像畫得很簡單，爲什麽是名作呢？畫家想通過這幅畫來表現什麽呢？ 在荷蘭虔誠的基督教家庭長大的蒙德裏安20歲時進入阿姆斯特丹美術學院，正式走上了畫家之路。以印象派風繪畫的他在39歲的1911年前往巴黎研究立體派畫。從此他的畫風發生巨大變化。擺脫了模仿對象畫畫的構思畫，嘗試了抽象。線條和形態越來越簡單，色彩數量也果斷減少。從20世紀20年代以後，他一律拒絕再現對象，並達到完全的抽象。 用一句話概括這一時期蒙德裏安畫作的特征就是單純和節制。果斷地放棄了形態、明暗、遠近法等傳統造型要素，只使用了垂直、水平的直線和三原色、無彩色。這種被命名爲“新造型主義”的樣式是基于探索世界和人類精神本質的神智學思想。通過美術展現秩序和均衡之美的蒙德裏安相信“最基本的東西最美”。他還主張自己的畫“表現宇宙的真理和根源”。這幅畫就是濃縮展現他的藝術信念的代表作。 做加法容易做減法難。比其填充，難的是刪減。人生也是如此。填飽貪欲容易，但舍棄談何容易。蒙德裏安爲什麽不想使用更多的顔色呢？爲什麽不想畫得更自由呢？做減法和自制心，然後忠實于基本。蒙德裏安想通過畫傳達的信息應該就是減法的美德吧。美術評論家

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