急救隊員隨時與確診患者接觸，卻不能接受PCR檢查. February. 17, 2022 07:36. by 李基旭 記者 71wook@donga.com. 在京畿地區消防署工作的急救隊員A某（43歲）7日接到確診為新冠感染的居家治療者的呼吸困難報告後出動。由於一線醫院病床不足，移送被推遲，A某在救護車內與患者一起待了4個半小時。 A某在接受自我檢查套裝檢查後被判定為「陰性」，回到了工作崗位。過去接受新冠基因擴增（PCR）檢查，但最近防疫當局更改方針後，只能使用自檢工具。他說：「只有接受正確的PCR檢查，才能更加安心工作，」「同事中也有用自檢工具檢查了兩次，結果陰性和陽性交替出現的情況。」 防疫當局從3日起將篩查診療所的PCR檢查對象限定為部分高危人群，與新冠確診患者接觸頻率較高的急救隊員被排除在外，有人擔心「可能會因檢查不準確引發社會必需人力的集體感染。」 現行方針的PCR檢查對象中，除了60歲以上、密切接觸者、快速抗原檢查陽性判定者外，還包括療養醫院、精神病院等易感染的高危設施從業人員。相反，因轉移危重癥患者等與新冠確診患者日常接觸的急救隊員與普通人一樣，是「快速抗原檢查對象」。 此外，據中央防疫對策本部透露，在保健所篩選診療所或新冠病房工作的醫療人員如果出現疑似癥狀，可以根據所屬機關的判斷，在工作場所接受PCR檢查。但急救隊員也不適用於此。 防疫當局的立場是，PCR檢查資源有限，這種安排不可避免。中央災難安全對策本部相關人士表示：「將急救隊員納入優先順序在現實上存在困難。」 但嘉泉大學醫學院預防醫學科教授鄭在勛（音）表示：「在可承受的檢查量內，急救隊員也可以像（新冠）醫療人員一樣進行PCR檢查。」「熱愛消防的公務員工會」計劃向防疫當局建議，將急救隊員包括在可以接受PCR檢查的「高危險設施從業人員」中。

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