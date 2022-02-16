對非法占據坐視不管的政府，「工會共和國」的說法怎會事出無因?. February. 16, 2022 07:37. . 民主勞總下屬的快遞工會罷工自去年12月28日開始後，進入了第50天。從本月10日開始，工會占據CJ大韓通運總公司，正在進行靜坐示威。去年，圍繞防止快遞司機過勞死的社會協議履行問題，勞資雙方間的對立達到了極點，罷工由此進入長期化。 快遞工會將最近一年的快遞費上調部分沒有得到公平分配作為長期罷工的理由。公司方面反駁說，快遞費上調部分的計算存在錯誤，實際上將上調部分的一半分配成了快遞司機的手續費。有必要對這一爭議進行驗證。但是8個月前達成的勞資之間的社會協議是以快遞司機的分類工作除外、每周實施60小時等勞動條件為主要內容的，快遞費的分配並不是協議規定的義務事項。 更何況，快遞工會成員在占據總公司的過程中，對CJ大韓通運的30名工會成員施暴，擅自取出總公司辦公室的備品或個人隨身物品等，進行了諸多非法行為。去年因快遞工會的集體欺淩而做出極端選擇的金浦快遞代理店主的妻子昨天接受《東亞日報》記者采訪時表示：「工會好像是世界的王。韓國是只會護著工會的國家嗎？」非法和暴力日常化的集團能否被稱為工會，這是個疑問。 韓國的工會無視法律，變得過激，是偏向工會的現政府自找的。去年修改《工會法》時，政府和執政黨允許解雇者和失業者加入工會，但對經營界提出的罷工時允許代替工作的要求置之不理。即使解雇工人以工會成員的身份占領工廠，也沒有阻止的根據，這就是韓國勞資關系的現實。隨著貴族工會為保護既得權而進行鬥爭一邊倒的勞動運動，企業倒閉，整個經濟的混亂正在擴大。 共同民主黨總統候選人李在明對眼前發生的工會非法行為保持沈默。國民力量黨總統候選人尹錫悅在談到嚴格處理的同時，也發表了旁觀者式的評論，稱「相比政府的介入，自主解決更重要」。只有國民之黨總統候選人安哲秀要求對非法和暴力行為嚴格執法。CJ大韓通運以妨礙業務嫌疑向警方起訴了快遞工會，但警方只是在說服工會主動離開。即使企業和消費者因非法罷工遭受損失，公權力和政治圈也一直采取消極的態度。「工會共和國」的自嘲不再是誇張，正在成為現實。

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