因反疫苗卡車示威導致物流癱瘓，加拿大34年來首次宣布進入緊急狀態. February. 16, 2022 07:39. by 李恩澤 nabi@donga.com. 加拿大總理特魯多針對為抗議新冠病毒疫苗接種義務化宣布從1月28日起在全國各地舉行示威的「卡車示威隊」，宣布進入緊急狀態等，采取了超強硬的應對措施。根據1988年製定的《緊急狀態法》，實際宣布進入緊急狀態，34年來尚屬首次。 特魯多14日在首都渥太華召開記者會表示：「不能再放任危險的非法行為了。現在是該回家的時間了。」他表示，將對所有被動員的卡車進行拖拉，凍結示威參與者的銀行賬戶，並對通過在線募集資金支援示威者的眾籌網站也適用違反《反洗錢法》的嫌疑進行調查。 分析認為，特魯多之所以「亮劍」，是因為認為示威造成的社會混亂和經濟損失已經達到嚴重的程度。連接加拿大安大略省溫莎和美國密歇根州底特律的橋梁、負責兩國貿易30%的「大使橋」因卡車示威隊的占領，從7日到13日陷入癱瘓。因此，以底特律為大本營的通用汽車、福特等主要汽車企業也因未能及時得到零部件供應而停產。加拿大財政部表示，示威造成的各種損失每天達3.9億美元（約4680億韓元）。 自稱「自由的護送隊」的卡車示威隊主張，政府的疫苗義務化措施嚴重侵害了基本權利和市民自由。政界部分人士也擔心宣布進入緊急狀態會刺激示威隊，反而引發更危險的情況。魁北克省總理弗朗索瓦·拉戈指出：「這是不利於社會氛圍的措施。」 緊急狀態法的前身是戰時特別法。一戰、二戰時期和1970年魁北克分離主義團體發動武裝起義時期等，過去一共啟動過三次。1970年時任總理是現任總理特魯多的父親、已故的皮埃爾·特魯多。美聯社報道說，父子倆都留下了宣布進入緊急狀態的記錄。

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