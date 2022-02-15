“這次輪到我了”…柳英將用“三周半跳”書寫新曆史. February. 15, 2022 07:46. by 金正勳記者 hun@donga.com. “奧運會是寶貴的時間，希望能夠創造出享受瞬間、滿足的比賽。” 在韓國男子花樣滑冰曆史上首次成功進入奧運會前5名的車俊煥（21歲•高麗大學）向還有比賽的女子花樣滑冰選手們給予了這樣的應援。 女子花樣滑冰選手柳英（18歲•修理高中）也在爲15日在中國北京首都室內體育館舉行的女子花樣滑冰短節目比賽中像車俊煥一樣爲韓國女子花樣滑冰創造另一個紀錄做准備。韓國女子花樣滑冰在2014年索契冬奧會上“花滑女王”金妍兒（32歲）獲得銀牌後，從未進入過前5名。因爲柳英表示“不會在意其他選手的表演，只集中于我的演技”，這樣的決心就是有這樣的目標。 柳英在本屆北京冬奧會上作爲秘密武器，提出了三周半跳躍動作（阿克塞爾三周跳）。柳英是韓國女選手中第一個在正式舞台上成功完成三周半跳的選手，目前也是唯一一個在正式舞台上跳的選手。世界上能完美消化這一高難跳躍動作的選手只有一部分。 上個月作爲奧運會試驗舞台參加國際滑聯（ISU）四大洲花樣滑冰錦標賽時，她曾試圖三周半跳但失敗，最終只獲得第6名。柳英的經紀公司相關人士表示：“在奧運會之前舉行的四大洲錦標賽上，柳英因表現不佳而精神崩潰是事實”，“但柳英反而以此爲良藥，提高了集中力，最近狀態很好，跳躍成功率很高。” 她在從出發前往北京的當天即9日淩晨，在京畿果川滑冰場進行了一個小時的訓練，然後前往仁川國際機場。由此可見她對本屆冬奧會的態度是多麽迫切。柳英在2018年平昌冬奧會之前舉行的代表選拔賽上獲得了第一名，但是因爲年齡限制，將參賽權讓給了姐姐們。正因爲如此，奧運會的舞台才顯得與衆不同。 以進入前5名爲目標的她很有可能在本屆冬奧會上實現這一目標。雖然很有可能獲得金牌的卡米拉•瓦利耶娃（16歲•俄羅斯奧委會代表隊•ROC）將出戰，但她已經承受了很大的心理負擔，能否正常發揮還是個疑問。另外，參加本屆冬奧會的女選手中，本賽季得分比柳英更高的選手只有6人。如果她能成功完成三周半跳，並完美地完成剩下的演技，那麽進入前5名就不是夢想。柳英說：“與抵達北京的頭兩天相比，我的身體狀況正在好轉”，“我會竭盡全力，直到最後。” 另外，在ISU四大洲錦標賽上獲得銅牌的金藝琳（19歲•修理高中）也將于15日參加短節目比賽。金藝琳下決心說：“經過長時間的努力准備，我會盡最大努力把准備好的東西都展現給大家。”

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