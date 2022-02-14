“金官伽倻王宮建在高地是爲了展示王城的威容”. February. 14, 2022 07:43. by 李素妍記者 always99@donga.com. 地理信息系統（GIS）研究證實，4世紀金官伽倻王宮建在平民居住地看不到的海拔30米的高台地帶。在空間上體現統治階層的地位，同一時期新羅王宮慶北慶州月城也建在可以俯瞰平民居住地的高台地帶。 國立慶州文化遺産研究所學藝研究室室長姜東錫10日在首爾大學國史學系主辦的學術大會上發表了用三維（3D）GIS分析慶南金海鳳凰洞王宮推測遺址和大成洞古墳的論文（《利用GIS的古代景觀的重組》）。GIS是以古地圖、古書、考古資料等爲基礎，將以前的地理信息數據庫（DB）化的系統。有評價稱，這是以文本爲中心的史料視覺化，容易掌握當代空間的政治、社會、經濟背景的研究方法。 在論文中，姜室長將金海鳳凰洞和大成洞一帶的48處金官伽倻遺址分類爲王宮、平民居住地、耕地等。接著以4世紀當時的地表爲標准，比較分析了海拔高度。結果發現，分散在海拔約2~7米的平民居住地中，看不到在海拔30米的丘陵山頂上建成的王宮內部。王陵大成洞古墳也位于相對較高的海拔約20米地帶。相反，在進入王城的水路金海海畔川流域，卻可以看到像全景畫一樣鋪開的王宮。向外國使臣等外部人士展示了王城的威容。 姜室長解釋說：“從百姓的視野中切斷王宮，將統治階層和被統治階層的地位結構化，強化王權”，“對于通過海上交通線出入金官伽倻的外部人士來說，王宮是展示政治權利地位的地標建築。”與此相關，研究結果顯示，慶州市內丘陵山頂上建造的新羅月城和平地上建造的平民居住地的高度差異也達到了約20米。姜室長表示：“像新羅的金官伽倻一樣，統治階層確保了眺望權力。” 用GIS分析18世紀朝鮮地方交通網的研究結果也出來了。 首爾大學奎章閣韓國學研究院客座研究員嚴基錫（音）以1757年（英祖33年）收錄295個邑的《輿地圖書》和1770年文臣申景浚記錄全國陸路和水路的地理書《道路考》爲基礎，再現了18世紀黃海道的道路網。 在20世紀初制作的地形圖上進行重組的結果顯示，黃海道內的145個區間共鋪設了2613.44公裏的道路網。黃海道內的23個郡縣通過道路像蜘蛛網一樣連接在一起。相反，從黃海道到首都漢陽的外部道路網比較簡單，是從坡州發射出去的四條路。 像這樣，由于外部道路網相對薄弱，黃海道在朝鮮前期也形成了通過海路征稅的漕運。從英祖時期開始實行用硬幣代替谷物征稅的作錢制。因爲海運方面，風浪帶來的谷物流失危險不小。對此，嚴基錫研究員表示：“據分析，外部交通網比內部交通網不發達的事實對稅收收取體系産生了決定性影響。”

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