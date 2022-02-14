全球物價恐慌，美國「拼命應對」，韓國銀行考慮放松銀根. February. 14, 2022 07:43. . 世界經濟正陷入通貨膨脹的沖擊之中。受能源、食品價格上漲的影響，美國1月份消費者物價同比上漲7.5%。這是40年來的最高漲幅。歐盟執委會最近也將歐元區（使用歐元的19個國家）今年的消費者物價上漲率預測上調到了3.5%。韓國的消費者物價也連續4個月保持3%的高位。韓國銀行預計在下周將今年的物價預測值提高到遠超去年2.5%的水平。 更為嚴重的是，物價上漲長期化的可能性增大。最近物價上漲的壓力不局限於石油類、食品等，正在向耐用品等全方位擴散。由於新冠疫情引起的全球供應網梗塞難以緩解，原油產量擴大也停滯不前，油價接近每桶100美元。如果供應43%歐盟天然氣的俄羅斯入侵烏克蘭，那麽僅次於20世紀70年代「石油危機」的沖擊很可能席卷世界經濟。 在物價上漲期，最先遭受痛苦的是平民。在美國，隨著生活物價比工資上漲得更快，實際收入正在減少。這就是美國總統拜登表示「將拼命控製物價」的原因。由於進口原材料、零部件價格上漲，韓國企業的打擊也逐漸成為現實。進入今年以來，截止到本月10日，貿易收支逆差已超過80億美元。1年前同期順差9.54億美元的貿易收支急速惡化。 為了控製不斷上漲的物價，美聯儲很可能在下個月一次性將「零利率」上調0.5個百分點。除此之外，各國政府、中央銀行也在急轉掉頭，減少財政支出，提高利率。但是，面臨大選的韓國政界連日來不斷做出每年投入數萬億韓元至數十萬億韓元的「傾囊相助」承諾。受現政府遲遲才推進住宅供應的影響，今年第三期新城市土地補償投入超過30萬億韓元等物價上漲因素堆積如山。 韓國經濟在經濟合作與發展組織成員國中「原油依賴度」最高，如果高油價等持續下去，可能會受到致命打擊。如果利率上調導致資產價格下降，消費也會萎縮，陷入「滯脹（經濟停滯中的物價上漲）」的可能性不小。政治圈向政府施壓，要求政府不要減少現有預算支出，還要借債擴大補充預算，現在可不是這麽悠閑的狀況。

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