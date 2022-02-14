安哲秀：「通過輿論調查實現單一化」……尹錫悅：「有遺憾的地方」. February. 14, 2022 07:44. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. 國民之黨總統候選人安哲秀在3月9日總統選舉候選人登記的第一天即13日，對國民力量黨總統候選人尹錫悅表示：「為了結束舊體製和更叠政權的大義，提議在野圈候選人單一化。」對於安哲秀的提議，尹錫悅也表示「予以積極評價」。 不過，圍繞單一化的方法，安哲秀提議進行國民競選方式的輿論調查，但尹錫悅表示：「雖然會考慮（用什麽方式），但也有遺憾之處。」因此，根據在野圈單一化討論情況及其結果，24天後即將舉行的大選格局也很有可能出現動蕩。 安哲秀當天結束候選人登記後召開記者會表示：「此次在野圈候選人單一化是為了走向未來的支持和聯合，」「不管誰成為候選人，只要成為彼此的『競選夥伴』，就能取得壓倒性的勝利。」安哲秀還提議通過輿論調查實現單一化。他說：「為了壓倒性的勝利，要采取不僅是兩位當事人和支持者支持，連沒有確定候選人的國民也應該同意的方式，」「如果尊重（去年）首爾市長補選中兩黨達成協議的現有方式，就可以像尹候選人所說的那樣在短時間內了結。」去年4月，首爾市長吳世勛和安哲秀展開了適合度、競爭力輿論調查，吳世勛獲勝，成為在野圈單一候選人。 雖然尹錫悅對單一化提議表示肯定，但國民力量黨和國民之黨圍繞單一化方式的的鬥爭也隨即拉開。國民力量黨表示：「安候選人提議的方式反而帶有違背國民希望政權交替的要求的危險，」「期待安候選人尊重政權交替的國民熱切期盼和大義，為在野圈團結做出有勇氣的決斷。」這事實上是在施壓，不是通過輿論調查，而是通過兩位候選人之間的談判，要求安哲秀讓出候選人位置。 此前一直在暗地裏推進與安哲秀單一化的共同民主黨對安哲秀的在野圈單一化提議沒有做出正式反應。對於單一化前景的提問，該黨總統候選人李在明也回避正面回答，稱「現在應該以國民為中心走向未來」。 當天，李在明、尹錫悅、正義黨總統候選人沈相奵也在中央選舉管理委員會完成了候選人登記。大選的正式選舉運動將從15日開始到下月8日為止，預先投票將在3月4日和5日進行。

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