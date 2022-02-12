自我檢查套裝價格暴漲至10倍…政府遲遲才開始“控制價格”. February. 12, 2022 07:15. by 李智運•趙應亨記者 easy@donga.com. 韓國政府最早將于下周透露出“放寬防疫措施”的可能性。國務總理金富謙11日召開中央災難安全對策本部會議表示：“如果認爲防疫狀況能夠得到一定程度的管理，隨時都會做出有勇氣的決斷。" 政府暗示，即使是在維持現有保持社交距離措施的20日之前，也可以放寬防疫措施。中央災難安全對策本部第一控制官李基一（音）解釋說：“雖然（現有保持社交距離措施時間）還有一周，但即便如此，只要能（放寬防疫措施）就會進行”，“防疫通行證（接種證明•陰性確認制）和放寬保持社交距離等級、掃碼登記等一起配合展開。 但是醫療界擔心，最近60歲以上的高齡確診患者增加等，出現了“危機信號”，放寬舉措爲時過早。截至11日零時，60歲以上高齡新冠確診患者爲6096人，是兩周前（1月28日）1290人的4.7倍。 防疫體系轉爲奧密克戎（變異毒株）應對階段後，各地發生的混亂仍在持續。最具代表性的是新冠自檢設備緊缺和價格上漲。當天在網上購物中心Coupang注冊的一家企業以3.12萬韓元的價格出售了一人份SD生物傳感器診斷套裝。截至1月中旬，該套裝價格一直維持在3000~5000韓元之間，最高漲到了10倍。因此，政府將從13日開始禁止在網上銷售自檢套裝，並推進制定價格上限。 金總理當天強調：“出現了‘居家沒人管’‘各自逃生’等過激的措辭”，“（除集中管理人群外）也在向其他國民提供適當的醫療服務。”這是對10日開始的“自助居家治療”可能會引發混亂的指責的反駁。相反，防疫當局在同一天道歉說：“更改並訂正（居家治療）制度，造成了混亂，非常抱歉。”

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