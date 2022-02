烏克蘭情況緊急……拜登:「美國人要立即離境」. February. 12, 2022 07:15. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登當地時間10日說:「如果美國和俄羅斯開始互相開槍,那將是第三次世界大戰,」並敦促「滯留在烏克蘭的美國市民現在馬上離開」。在德國和法國針對俄羅斯的斡旋嘗試沒有取得任何成果的情況下,俄羅斯當天白俄羅斯靠近烏克蘭邊境正式開始了大規模軍事演習。 拜登在接受美國NBC新聞采訪時表示:「情況可能會急劇走向失控(Things could go crazy quickly),」「如果美俄開始開火,將進入前所未有的全新世界。」當被問到「如果俄羅斯軍隊入侵烏克蘭,是否有救出美國人的打算」時,他回答說,「沒有(逃離計劃)。」當天的發言是拜登有關烏克蘭事態的警告中力度最大的一次。美國國務院當天也將對烏克蘭的旅遊警報提升至最高級別「禁止旅行」,並表示:「俄羅斯的軍事行動隨時都可以在沒有警告的情況下進行,短時間內情況可能會惡化。」 當天在白俄羅斯與烏克蘭的接壤地區,3萬多名俄羅斯軍人、蘇-35S戰鬥機、可搭載核彈頭的伊斯坎德爾彈道導彈部隊進入了演習。 美國和北約認為,俄羅斯可以將此次演習當作入侵烏克蘭的契機。《紐約時報》當天報道說,對美國衛星照片的分析結果顯示,俄羅斯在烏克蘭南部、西部、北部三面增加了兵力。據悉,美國情報當局得出的結論是,俄羅斯可以通過9條路徑全面入侵烏克蘭,而且48小時內到達首都基輔的概率很高。英國首相鮑裏斯·約翰遜當天在同北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格會談後表示:「今後幾天將成為歐洲最近幾十年來最危險的時刻。」德國總理奧拉夫·朔爾茨也表示:「在歐洲,阻止戰爭的努力陷入了危機。」

