中國短道速滑的戰略. February. 11, 2022 07:33. by 兪載泳 elegant@donga.com. 中國隊在本屆北京冬奧會短道速滑比賽中以近乎犯規的粗暴表現強行推進，看來是有所仗恃。 到目前爲止，在4場比賽中獲得2枚金牌的中國男女短道速滑在初期大體上確保了領先位置，通過露骨的觸碰和身體對抗的牽制，展開了阻止對方超越的戰略。雖然這得益于令人難以釋懷的裁判判定，但取得了自己的成果（？）。 中國在本屆奧運會之前完全改變了國家隊的選手選拔規定。勇于主動領先，善于內外道、後方牽制的選手獲得了有利的分數。根據中國去年12月30日公布的短道速滑代表選手選拔方式，在第1~3次選拔賽（1月10日至15日）中，每個500米、1000米、1500米項目都規定了幾個區間，對最先進入每個區間的選手給予積分。 通常常識性的選拔規定是最後衝過終點線的人獨占積分的結構。但是在修改後的規定中，在所有區間都要激烈地抓住領先優勢才能獲得更多的分數。500米比賽設4個區間，各區間第一名得900分（共3600分）。1000米也分爲9個區間，各區間第一名得400分；1500米分12個區間，各區間第一名得300分。 以此爲條件，選拔了男女各5名選手。男子方面，在本賽季世界杯第2站比賽中獲得1000米冠軍、第3、4站比賽獲得1500米冠軍的任子威和獲得世界杯第4站比賽500米冠軍的武大靖自動入選。其余3人通過了代表選拔賽，參加了奧運會。18歲的張添翼闖過第一輪選拔賽，集中牽制黃大憲的李文龍在第2輪選拔賽、孫龍在第3輪選拔賽上成爲了國家代表。在本賽季的世界杯系列賽上，作爲中國國家隊的1500米和5000米接力核心成員，技術水平極佳的安凱在第1~3輪選拔賽的9個項目中，以6個項目的第一名通過了終點，但由于各區間的積分不多，最終被淘汰。 被稱爲韓國短道速滑傳奇的A某表示：“中國認爲韓國選手對技術超越應對能力不足，所以選擇了合適的代表。在男子1000米比賽中，任子威在比賽初期也處于領先位置，在後面加上李文龍，采取了強力阻止黃大憲超越的戰略。”A某分析說，如果黃大憲在試圖內道超越的過程中發生身體衝突，那麽可以從判定中充分得到主場利益。 但是在9日的男子1500米比賽中，任子威因被判犯規未能進入決賽，孫龍、張添翼在半決賽中被淘汰，這一計劃最終告吹。黃大憲和其他兩名隊友繞著長長的外道滑行，身體也不發生碰撞，輕松超越對手。在11日重新開始的短道速滑比賽中，中國隊的這種戰略能否再次行得通，備受關注。

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