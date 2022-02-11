“即使症狀惡化，也不知道該聯系哪裏”，自助治療第一天就出現混亂. February. 11, 2022 07:33. by 趙應亨記者•劉彩妍記者 ycy@donga.com. 8日被確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的安某（30歲）雖然咳嗽和痰多症狀嚴重，但直到確診第3天的10日也無法到醫院就診。保健所告知了需要面對面診療時可以訪問的2個門診中心，但由于距離較近的地方也有2.7公裏，沒有私家車的安某訪問門診想都不敢想。他說：“從新聞中得知有一家社區醫院可以進行非面對面的治療，但因爲不知道哪家醫院可以進行診療，所以一直沒有聯系。獨自一個人生活，連緊急常備藥都沒有，只能頑強地硬撐著。” ○ 非面對面診療遭到拒絕，自行開處方 防疫當局從10日開始引入了新的新冠肺炎患者居家治療體系。非高危人群的確診患者無需定期監測，必要時只需在社區醫院接受處方和咨詢，或利用24小時運營的居家治療醫療咨詢中心即可。此外，也不再提供裝有體溫計、退燒藥等必要物品的新冠病毒居家治療套裝。但是，由于這樣改變的管理體系沒有傳達給居家治療者，所以出現了混亂。無法得到有關非面對面診療的指南，或者可以進行非面對面治療的社區醫院等診療電話也接連不斷，無法正常接通等，情況非常混亂。 9日確診的朴某（54歲•居住在首爾陽川區）10日聯系了因發熱嚴重、呼吸異常而被告知可以進行非面對面診療的醫院，但得到的答複是“很難進行診療”。朴某說：“因爲該醫院沒有診療記錄，所以拒絕了診療。我聯系了有診療記錄的醫院，最終才得到了診療指引。”同一天被確診的就業准備生李某（25歲）說：“由于咽喉痛加重，給名單上的一家醫院打了電話，但對方沒有接聽，最終用家裏的常備藥自行開了處方。” 雖然混亂不斷，但居家治療指南也尚未公開。防疫當局表示：“居家治療指南將于下周初公開。” ○ 被誤傳到名單上的醫院也很多 負責非面對面診療的醫院也同樣混亂。首爾瑞草區某呼吸器官專門診所介紹說：“爲了新冠病毒檢查到醫院就診的人很多，再加上想要治療的電話也蜂擁而至，因此，如果是非面對面的電話治療，基本上需要等待30分鍾到1個小時以上。”在首爾城東區運營呼吸器官專門診所的A院長表示：“即使已經知道患者的狀態或基礎疾病等，接待至少也需要10分鍾以上的時間。第一次通過電話接受診療的患者需要很長時間，掌握准確的信息還需要額外的時間。” 雖然被列入非面對面診療機構名單，但也有醫院不接電話或說明“名單上寫錯了”。健康保險審查評價院的電話咨詢、處方社區醫院目錄中的蔚山某醫院相關人士表示：“我們只進行新冠病毒檢查。我從未說過要進行非面對面的診療，但名單上卻出現了錯誤。” 診療機構種類過多也是造成混亂的重要原因。上傳到健康保險審查評價院網站上的醫療機構種類有呼吸器官專門診所、呼吸器官診療指定醫療機構、電話咨詢處方社區醫院、居家治療醫療咨詢中心、居家治療管理醫療機構等共5種。此外，加上篩選診療所、臨時篩選檢查所、PCR檢查機關、快速抗原檢查機構等，具有不同功能的醫療機構就超過10種。一位確診患者吐露不滿說：“雖然在網上找到了可以進行非面對面診療的醫療機構，但由于種類太多，對所指的用語很陌生，很難知道聯系哪裏比較好。”

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