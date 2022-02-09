草莓價格2月份也是“黃金價”. February. 09, 2022 07:55. by 崔惠? herstory@donga.com. 草莓價格暴漲，甚至被稱爲“金草莓”，預計短時間內其價格仍將維持在較高水平。韓國農村經濟研究院農業觀測中心8日在《草莓•彩椒供需動向及展望》報告書中預測，2月份草莓價格以2公斤爲准爲2.5萬韓元，同比上漲25%。雖然與1月份上漲到3.98萬韓元相比有所下降，但仍高于往年。春節前夕的1月下旬，同樣數量的草莓價格曾上漲到4.7萬韓元，堪稱天價。 有分析認爲，草莓價格走強是因爲去年發生的異常氣候。農村經濟研究院表示：“草莓繁育期的去年9月下旬~10月上旬因高溫發生了病蟲害，之後因低溫導致出貨量減少。”到10月中旬爲止，由于梅雨等原因持續高溫多濕天氣，大部分草莓幼苗因病蟲害而枯死。11月下旬，隨著寒流襲來，産量有所減少。 也有農戶老齡化和人力不足導致草莓種植面積減少的影響。據推算，今年2月份草莓的出貨量將比1年前減少10%。由于出貨時間也被推遲，預計草莓將在2月中旬以後正式投放市場。但是，農村經濟研究院認爲，隨著日照量的增加，糖度和大小等草莓的品質會比去年有所好轉。消費者切身感受到的草莓零售價格仍然很高。據韓國農水産食品流通公社（aT）農産品流通信息顯示，本月7日草莓平均零售價爲3.634萬韓元（中果2公斤基准），比1年前上漲了37.8%。雖然比上個月下降了16.3%，但與往年相比上漲了63.1%。

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