“因令人費解的判罰而喪失資格的”黃大憲：“即使遇到障礙也要克服過去”. February. 09, 2022 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. 上月出國之前，記者曾向黃大憲（23歲•江原道廳•照片）詢問過在2022年北京冬奧會主辦國中國是否擔心會出現“主場哨”的問題。黃大憲當時笑著說：“比起這種擔心，現在堅持訓練才是更大的事情”，“沒有必要擔心還沒有發生的事情。”當被問到與對方的衝突、裁判判罰等諸多變數是否不近人情時，他回答說，“這種變數也是比賽的一部分。因爲變數很多，所以成功時會有更強烈的成就感。” 但是擔憂最終變成了現實。7日，在中國北京首都室內體育館舉行的短道速滑男子1000米半決賽中，黃大憲以小組第一名的成績結束，但由于裁判做出了令人無法接受的判定，被取消比賽資格。韓國代表團大會首枚金牌的夢想就此破滅。 受到的衝擊比任何人都大的黃大憲正在努力調整心態。賽後簡短地留下“以後會嘗試”的回答，匆匆離開混合區的黃大憲在當天晚些時候在自己的照片牆上表達了自己的心情。美國職業籃球（NBA）傳奇明星邁克爾•喬丹的名言“面對障礙物並不一定要停下來。不要因爲碰壁就轉身或放棄。要考慮如何爬牆、突破或重新出發”。他表現出了用實力克服在剩下的比賽中也有可能出現的意外情況的意志。黃大憲將在剩下的男子500米、1500米、5000米接力等項目上再次挑戰獎牌。將于9日舉行的男子1500米比賽是韓國代表團在最近5屆大賽中獲得3枚金牌的強勢項目。 但是同僚們卻掩飾不住內心的虛脫感。2018年平昌亞運會男子接力選手金道謙（29歲）在自己的照片牆上寫道：“對于奧林匹克運動，我感到不自信和慚愧。今天是羞愧、淒涼、痛苦的一天。”2014年索契冬奧會雙冠王SBS解說員朴勝熙（30歲）也表示：“沒想到又感受到了這種心情。而且是2倍”，表達了郁悶的心情。 匈牙利選手劉少林•桑多爾（27歲）以第一名的成績通過決賽卻因獲得黃牌而被取消比賽資格，他向獲得金牌的任子威（25歲）表示祝賀，並表示：“短道速滑是一項美麗的體育項目。今後我會更加努力，更加聰明地訓練。”相反，他的弟弟、獲得1000米銅牌的劉少昂（24歲）上傳了哥哥的照片和“永遠尊敬冠軍”的文章，表達了對判決的遺憾。

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