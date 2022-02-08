經濟實力和軍事實力. February. 08, 2022 07:53. . 在寫有關“漢尼拔”的文章時，作者開始調查迦太基遺址。位于突尼斯的古迦太基市雖然是非常想去看的遺址，但不知道是否有朝一日能去。雖然很難用現在的樣子去推測過去的電影，但是從學者推測的複原圖來看，會發現非常壯觀的場面。 雖然是防禦用軍事設計，但從外形上看，有比高級遊艇停機坪更漂亮的港口和建在山坡上的多層別墅。雖然沒有看到內部，但從在羅馬城市看到的內部結構來看，與現代高級別墅相比毫不遜色。 如果在此處安裝電氣設施、床和家具，即使現在再現，也將被視爲擁有一級度假村的美麗城市。蒂沃利、龐貝、以弗所、佩加蒙、羅馬的古代城市遺址成爲了著名的旅遊勝地。但是，在迦太基市建成時，羅馬不是大理石的城市，而是用木頭建造的二層樓房到處都是的不起眼的城市。我們眼中的古羅馬城市的鼻祖是迦太基。 在經濟力、技術力、進取性、行政力等所有方面，迦太基都比羅馬高出很多。只有一樣，不，兩樣有所不及，那就是對待軍隊和軍人的市民精神。因此，迦太基把積累的一切轉讓給了羅馬，並最終滅亡。 有些人這樣說。“現代戰爭是經濟實力之戰。”話沒錯。但是，國內生産總值（GDP）這一數字並不能直接決定戰鬥力和戰爭的勝負。如果真是這樣，那是卡牌遊戲，還是戰爭。 與6•25戰爭時期相比，韓國經濟和軍隊方面取得了飛躍性的發展。現在絕對不是弱小國家了。但是在戰略標准上，我國因地形、國際形勢等幾個因素存在嚴重的弱點。即使是小小的失誤，也會在短期內受到致命的損害。 在軍事政權時代，國防曾被誤用于威脅國民。但不能因此而忽視對國防的警戒。只有經濟實力和強大的精神聯系在一起，才能成爲軍事力量。

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