只有高危人群才能得到“居家治療支援”，輕症則“自助治療”. February. 08, 2022 07:54. by 劉根亨•金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 從10日開始，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）居家治療者中，只有高危人群才能接受防疫當局的管理。60歲以上的高齡層和得到口服治療劑處方的50多歲基礎疾病患者是“集中管理群”。其余未滿60歲的無症狀、輕症在家患者要自行管理自己的健康狀態。 7日，政府在文在寅總統的主持下召開了中央災難安全對策本部會議，確定了上述內容的《奧密克戎變異毒株應對防疫、醫療體系應對方案》。根據此次方案，到目前爲止，以所有居家治療者爲對象進行的有線健康監測將從10日開始只在集中管理群實行。氧氣飽和度測定儀、體溫計、退燒藥等居家治療套裝也將從7日開始只提供給他們。 相反，普通患者要呆在家裏，自行檢查健康狀況。如果出現新冠病毒肺炎症狀，需要診療的話，將在社區醫院或咨詢中心接受非面對面的診療。這與日本的“居家療養”體系相似。低危險群除了被賦予隔離義務外，實際上與接受流感治療相似。 隨著居家接受治療的人大幅增加，此次方案被引入。隨著需要管理的患者增加到政府控制範圍以上，決定將原先進行監控或分配居家治療套裝的保健所人力重新安排到以高危人群爲主的防疫業務上。 奧密克戎變異毒株的流行正在進入難以控制的局面。以7日0時爲准，新增確診患者爲3.5286萬人，連續三天接近4萬人。新冠病毒確診患者中奧密克戎的檢出率也上升到了92.1%。疾病管理廳廳長鄭銀敬解釋說：“2月末每日確診患者可能會增加到13萬~17萬名”，“如果確診患者規模在短期內激增，危重症患者人數可能會增加，對醫療應對造成負擔。”疾病廳危機應對分析官李相元（音）表示：“雖然存在多種變數，但2月末有可能達到頂點。” 當天時隔6個月主持中央災難安全對策本部會議的文總統強調稱：“這次是走向日常恢複的最後關頭”，“雖然緊張程度很高，但沒有必要過于害怕。”文總統還叮囑表示，“請做好應對准備，避免像外國一樣因確診患者劇增而導致社會必備功能癱瘓。” 另一方面，鄭廳長當天在國會保健福利委員會上，就有人指出的在3月9日的大選中確診患者投票有限這一點，她表示：“正在討論盡量減少傳染力，守護參政權的方案。”國務總理金富謙解釋說：“將通過15日的相關部長會議，最終決定確診患者投票方案。”

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