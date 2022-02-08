美國：「俄羅斯有可能在奧運會期間立即入侵烏克蘭」. February. 08, 2022 07:54. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、巴黎=常駐記者 金潤宗 weappon@donga.com、zozo@donga.com. 美國白宮表示，俄羅斯有可能在中國北京冬季奧運會閉幕（20日）之前入侵烏克蘭。據悉，俄羅斯將兵力部署在距烏克蘭國境20∼30公裏處，是冷戰結束以後的最大兵力調動。 美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文6日出席美國ABC電視臺、福克斯新聞臺等節目時表示：「俄羅斯明天也可以入侵烏克蘭，」「應該做好北京奧運會結束前軍事進攻的防範工作。」此前，俄羅斯曾於2008年8月8日在北京夏季奧運會開幕當天入侵因加入北約而矛盾不斷的喬治亞（原「格魯吉亞」）。據觀測，此次也有可能趁世界關註奧運會之機入侵烏克蘭。美國情報機關3日向美國議會報告說，俄羅斯認為本月中旬到下月是入侵烏克蘭的最佳時機。 美國有線電視新聞網（CNN）電視臺6日報道說，對商業衛星企業Maxar Technologies前一天拍攝的衛星照片進行分析的結果顯示，俄羅斯軍隊橫穿白俄羅斯，在距離烏克蘭國境不到32公裏的地區設置了大量野戰帳篷。在白俄羅斯魯尼涅茨機場部署了15架俄軍S-400對空導彈和蘇-25戰鬥機，在距離烏克蘭國境20多公裏的葉爾斯克還捕捉到了可搭載核彈頭的最新銳伊斯坎德爾彈道導彈和數十架多管火箭發射臺。從這裏到烏克蘭首都基輔只有290公裏。美國有線電視新聞網報道說，越來越多的人擔心入侵迫在眉睫。 此外，沙利文就中國國家主席習近平在與普京總統的首腦會談中宣布支持俄羅斯一事警告說：「如果中國支持（俄羅斯的進攻），中國也將付出代價。」美國財政部副部長沃利·阿德耶莫當天也在參加CBS節目時表示：「普京總統的親信精英及其家人正在美國和歐洲進行投資，」「如果俄羅斯入侵烏克蘭，他們將被國際金融系統切斷。」

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