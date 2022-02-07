用1億人一天的飲用水製造人工雪……北京「反環境奧運會」引發爭議. February. 07, 2022 07:54. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 隨著中國決定用人工雪進行2022年北京冬奧會的所有雪上比賽，有人擔心會對環境產生負面影響。有人預測說，此次大賽的人工雪量相當於1億人每天喝的水量，因此，賽場附近居民將出現缺水現象。中國在北京奧運會開幕式上展示小聖火，強調「環保奧運會」，但與此形成鮮明對比的現象正在發生。 美國有線電視新聞網（CNN）5日報道說，此次大會在不適合舉辦冬奧會的氣候下進行，再加上全球變暖導致的氣溫上升，人工雪的製造將消耗更多的電力和水。據國際奧委會透露，本屆奧運會上，為了製造人工雪，預計將消耗約4900萬加侖（約1.8548億升）。這與約1億人每天喝的水量相似。 有分析稱，在舉行戶外項目的地區中，大部分地區由於今年冬天嚴重的幹旱，降雪量不足，因此對人工雪的依賴度增大。進行野外項目的張家口地區平時的年均降雪量也只有200毫米。人均可用水量不到中國平均水平的五分之一，屬於幹燥地區。此前彭博社曾報道說，為了填滿該地區的滑雪場，需要200立方米的水，但只確保了53立方米。 中國自稱實現了「環保奧運會」。在4日的開幕式上展示奧運會歷史上最小的聖火的張藝謀總導演表示：「這是中國政府代替大量使用燃料的大型聖火傳遞的環保創意。」

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