韓國累計確診患者逾100萬……危重患者再次呈增加趨勢. February. 07, 2022 07:53. by 柳根亨記者、李智允記者 noel@donga.com,asap@donga.com. 「100萬9688名。」 這是截至6日零時韓國累計新冠確診病例數。自2020年1月20日新冠病毒流入韓國後，時隔748天累計確診患者已超過100萬人。從去年底開始的奧密克戎毒株大流行，加速了確診患者的增加，自去年12月10日累計超過50萬人後，時隔2個月突破了100萬人。 6日公布的新增確診患者為38691名，創下了歷史最高紀錄。繼前一天（36362名）之後，連續兩天接近4萬名。這比一周前的1月30日（17526人）增加了2.2倍，比兩周前的1月23日（7626人）增加了5.1倍。因檢查人數減少而確診規模減少的「周末效應」也消失了。全體檢查數的確診比率（陽性率）也增至一周前的3倍左右，達到20.8%。也就是說，接受基因擴增（PCR）檢查的每5人中就有1人被確診。 一度減少的危重患者人數再次回到了增加趨勢。6日，危重患者為272人，比4日（257人）和5日（269人）有所增加。嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（音）表示：「如果7萬名左右的確診患者持續兩周左右，醫療體系就會像流行德爾塔毒株時一樣達到極限。」 由於確診患者劇增，輕癥、無癥狀管理體系也亮起了紅燈。截至6日零時，居家接受治療的患者人數為12.8716萬人，達到了管理極限值（約15萬人）的86%。在光州接受居家治療的高中生A某（17歲）在解除隔離4天後的4日，因新冠病毒引起的肺栓塞而死亡等，管理體系的漏洞也正在暴露出來。

한국어