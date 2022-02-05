總統候選人就年金改革達成協議，要用公約展現誠意. February. 05, 2022 07:14. . 朝野四黨總統候選人在昨天的電視討論中就「無論誰當選總統，都要改革國民年金」達成了協議。該協議的起因是國民之黨候選人安哲秀提出改革退休金的必要性。對此，繼國民力量黨候選人尹錫悅回答「應該超越黨派，從政權初期開始就達成國民協議」之後，共同民主黨候選人李在明表示：「包括年金枯竭問題在內，為了解決不平等和差距問題，有必要進行改革。」正義黨候選人沈相奵也對改革宗旨表示贊同。她說：「改革的論點（比其他特殊工種年金合並的問題）更大、更廣。」 據推測，受到低生育、高齡化、低增長趨勢直接影響的國民年金到2057年基金將枯竭。如果維持目前的趨勢，年金耗盡，未來一代就要繳納自己收入的29.3%的保險費。考慮到15~64歲的勞動人口從2020年開始的10年間減少了320萬名，出現了史無前例的人口減少現象，年輕人的保險費負擔很有可能會進一步加重。再加上6·25戰爭以後出生的723萬名嬰兒潮一代中，大部分將在下屆政府任期內退休，從年金繳納者轉變為領取者。 在年金危機迫在眉睫的情況下，總統候選人們就年金改革達成協議本身就是值得歡迎的事情。但是，光靠嘴巴是不能進行改革的。在昨天的辯論會上，尹錫悅表示，「在短暫的大選期間製定方向，作為公約發表是很危險的」，表現出了後退一步的姿態。李在明也反問道：「利害關系復雜、尖銳，很難提出一個統一方案，」「安候選人是不是也不能說負擔率和受惠率吧?」安哲秀也沒有透露具體的實行方案。在沒有具體性的模糊狀態下，只能重蹈現政府以「不符合國民要求」為由回避改革的老路。 國民年金改革雖然是敏感的問題，但改革的方向和手段並不復雜。在很難立即提高經濟增長率和出生率的情況下，要想推遲基金枯竭的時間，除了「多交保險費少拿（年金）」或「多交後按現在水平拿」的改革外，別無他法。可以說，該保險費率和年金領取額比率中包含著政權改革的意誌，年金改革的成敗取決於該意誌。總統候選人們要在年金公約中提出具體的改革目標值，並得到選民的選擇。

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