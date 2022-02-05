平凡的女性們，堅強地守護著日常生活. February. 05, 2022 07:14. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 書中登載的7部短篇小說中的主人公都是生物學上的女性。爲兒子玩代理遊戲的媽媽、習慣外遇的牧師丈夫出櫃的妻子、獨自照顧患有癡呆症的老母親的不婚中年女性……講述每個人的生活特殊性和女性所經曆的普遍性交織在一起，在各自不同的境遇中也面臨相似矛盾的女性們的故事。 小說中一如既往地出現了掌握女性生平的痼疾性言論。母性意識形態、家長制、厭惡女性、性對象化、照料勞動…具體展示了女性是如何因層層積累而變得牢固的性別歧視制度和認識被弄傷和敲碎的。 但這並不意味著女性只能成爲受害者。她們雖然腳踏不合理的現實生活，但精神上不會屈服。雖然身體上做出了妥協，但內心卻十分堅定，從攻擊自己的無數東西中保護自己。 難道是因爲這樣嗎？這些小說中的女性既現實又理想，既可憐又美麗。 大部分敘事中占據中心的男性在這裏只能被刻畫成周邊人物。男性以丈夫、兒子、戀人、朋友的身份登場，以強迫貞操或母性等方式揮舞武器，使女性陷入困境。但是無法讓她們的精神屈服。 作家也知道女性面臨的不正之風很難得到解決。只是坦率地表達了不折不扣的奮鬥過程中産生的感情和想法。得益于既堅決又幽默的文體，傳達給讀者的女性們的內心並不沈重。 2015年登上文壇的朴瑞蓮是一位不斷發掘女性敘事的作家。在她的書中，勞動運動家、性暴力受害者等既是女性又是少數人的她們面對世界，一直保持著自由和良心。這是爲了不忘記自己是少數人、失敗者的感覺而寫文章的她，在7年間發表的第一本小說集。以標題作品《你媽媽比你擅長的遊戲》獲得了去年的年輕作家獎。

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