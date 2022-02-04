北京奧運聖火時隔14年之後將再次被點燃. February. 04, 2022 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 時隔14年，中國北京將再次燃起奧運的火花。以4日晚9點舉行的開幕式爲開端，2022年北京冬奧會將進入爲期17天的激烈角逐。北京是奧運會曆史上第一個同時舉辦夏季、冬季大會的城市。 舉行開幕式的中國北京國家體育場是2008年北京夏季奧運會當時舉行開閉幕式、田徑、男子足球決賽的地方。因其獨特的設計被稱爲“鳥巢”。但這次除了開閉幕式以外，不會另外舉行比賽。總導演也是2008年開閉幕式總導演張藝謀導演。此次開幕式約100分鍾，將有3000多名演出者參加。其中95%左右是10多歲的年輕人。在長達4個小時的2008年開幕式上，當時有1.5萬多人參加了演出。考慮到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散和寒冷的天氣等，縮減了規模。再加上美國等部分西方國家表現出外交抵制的意向，外賓也減少了。東道主中國的國家主席習近平、俄羅斯總統普京等將出席開幕式。 開幕式之火的最終點火者、點火方式等都保密。2008年，中國體操英雄李甯（59歲）身上挂著鋼絲，沿著賽場屋頂內側牆壁奔跑，點燃了聖火台。張導演已經公開表示：“將以創意性的點燃聖火的方法讓人們大吃一驚。”由于一直使用氫氣作爲聖火燃料，因此也有人對環保點火方式表示期待。另外，最終點火者候選人有在曆屆冬奧會上獲得6枚獎牌的短道速滑代表王濛（37歲）、在2008年夏季奧運會上獲得3冠王的體操代表鄒凱（34歲）等。PS：此次北京冬奧會主題口號爲“一起向未來”。

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