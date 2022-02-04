社區醫院新冠病毒檢測第一天，1018家醫院中只有207家可檢測. February. 04, 2022 07:45. by 李知雲記者、柳根亨記者 easy@donga.com,noel@donga.com. 3日，要求在社區醫院接受新冠病毒檢查和診療的「奧密克戎變異應對體系」在全國啟動。這是為了減少每天確診人數超過2萬人所產生的醫療負擔而采取的措施。但是，從實行第一天開始，可檢查的醫療機構數量遠遠落後於政府宣布的數字，而且各醫院的檢查費用也不同，混亂很大。 據防疫當局3日透露，向大韓醫生協會表明參與新冠病毒診療意向的社區醫院（呼吸道診療指定醫療機構）有1018家。防疫當局預告，其中343處將從3日起立即進行新冠病毒檢查。但當天實際進行檢查的地方只有207處。防疫當局相關人士解釋說：「春節長假後，普通患者的診療需求增加，再加上長假，快速抗原檢查套裝的配送也被推遲。」 可診療新冠感染的社區醫院名單公告也被推遲。直到當天上午11點，名單才上傳到健康保險審查評價院網站。到處都出現了「在我們地區能接受新冠診療的醫院在哪裏」的不滿。防疫當局認為，到下周為止，申請參與新冠診療的所有醫院都可以進行檢查。另外，被指定為「呼吸道專門診所」並提前公開名單的391家醫院當天開始了新冠病毒檢查。 也有不少市民因事先不知道新冠防疫體系變動而白跑一趟。從當天起，未滿60歲的人即使到篩選診療所也不能立即接受基因擴增（PCR）檢查。在醫院和診所進行快速抗原檢查時，要求支付5000韓元診療費也是當天首次實行，患者與醫療團隊之間處處出現了矛盾。 此外，截至3日零時，一日新增確診患者為22907人，創下了歷史最高紀錄。這是連續三天刷新紀錄。對此，防疫當局可能會再次延長即將在6日結束的「人員限製6人，時間限製晚上9點」的現行保持社交距離舉措。新的保持社交距離守則將在4日的中央災難安全對策本部會議之後最終決定。

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