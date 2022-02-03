谷歌實行將7月份的1股分成20股的股票分割…138美元就可以買到1股. February. 03, 2022 07:40. by 金聖模 mo@donga.com. 現在只要有“138美元”，就可以成爲谷歌公司的股東。去年第四季度（10~12月）實現“驚喜業績”（業績好轉）的谷歌母公司Alphabet決定實行20比1的股票分割 1日（當地時間）據彭博社等媒體報道，Alphabet表示，將果斷實行將7月份的1股分成20股的股票分割。以7月1日爲基准，持有1股Alphabet股份的股東將在同月15日收盤後追加獲得19股。因此，目前2753美元（約332.8萬韓元）的Alphabet公司每股價格也將減少到138美元（約16.7萬韓元） 2004年進入納斯達克市場的Alphabet在2014年進行了2比1的股票分割，此次是第二次分割。雖然股票分割不會對企業價值産生直接影響，但從提高個人投資者接近性的角度出發，這被認爲是利好因素。因爲，如果股價下降，流通股票數量增加，與機構投資者相比，資金動員能力不足的個人投資者也很容易購買股票。實際上，當天發表分割計劃後，Alphabet的股價在非交易時間內上漲了10%。 由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、非面對面交易變得活躍，谷歌、蘋果、臉書等大型信息技術（IT）企業的股價暴漲。Alphabet的股價也在最近1年間上漲了約40%。Alphabet首席財務官（CFO）魯斯•福拉特解釋股票分割理由說：“讓（投資者）更容易接近（購買到）我們的股票是合理的。”

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