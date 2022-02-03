《朝日新聞》：「日本政府應恢復對韓外交，而不是製造佐渡爭議」. February. 03, 2022 07:41. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府1日向聯合國教科文組織提交了推薦新潟縣佐渡礦山申報世界文化遺產的文件。最終結果將於明年6、7月份見分曉。 據日本廣播協會（NHK）電視臺報道，日本政府當天在內閣會議（國務會議）上決定提交推薦信，並向聯合國教科文組織提交了推薦信。《日本經濟新聞》2日報道說：「爭取世界遺產委員會21個成員國中三分之二以上贊成以獲得通過。」世界文化遺產登記通常由全體委員國一致決定，但由於韓國政府的遊說等原因，很難得到全體委員一致通過。日本外務省、文部科學省等泛政府層面的佐渡礦山申報世界文化遺產工作組1日舉行了第一次會議。此前，韓國政府也成立了民官工作組，預計圍繞歷史問題的爭議將更加激烈。 日本媒體開始提出批評。《朝日新聞》當天發表題為《佐渡礦山遺址，應有虛心對待的和諧》的社論說：「相比在國際組織忙碌地爭論，（日本政府）恢復近鄰外交才是首要課題。」社論還指出：「任何世界遺產都與復雜的歷史交織在一起，評價上都有光明和陰影，」「應該虛心面對負面的指責。」「負面」可以解釋為「否定的方面」。 《每日新聞》專門編輯委員古賀攻在署名專欄中寫道：「1988年發行的《新潟縣史》中寫道，『1939年開始的勞務動員計劃，雖然名稱變成了招募、官方介紹、征用，但強征朝鮮人的事實是同一性質的』,」「即使這是地方自治團體的獨立歷史記錄，也無疑是令認為沒有過強征的日本政府感到不爽的官方通史。」

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