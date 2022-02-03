奧密克戎感染者占據八成……「下周確診人數為4萬人」. February. 03, 2022 07:41. by 趙建熙記者、金素英記者 becom@donga.com、ksy@donga.com. 韓國新冠確診患者首次每天超過2萬人。鑒於春節長假期間（1月29日∼2月2日）的檢測人數僅為平時的一半，預計實際感染者更多。考慮到「奧密克戎毒株」成為主導感染源毒株後出現「翻番」（確診患者增加一倍）的情況，下周每天新增確診患者有可能超過4萬人。 據中央防疫對策本部統計，截至2日零時，韓國單日新增新冠確診患者20270人。繼1月26日首次日增確診人數超過1萬名後，一周內又翻了一番。 今後，確診患者不可避免地進一步暴增。春節長假期間1日進行的新冠檢測件數為356384件，僅為一周前1月25日（656404件）的一半。但在此期間，確診患者人數從8570人增加到18343人，增加了一倍以上。診斷檢測恢復平時水平的下周，確診患者很有可能大幅增加。 這是因為奧密克戎毒株引領了韓國新冠感染。上周（1月23日∼29日）韓國奧密克戎毒株檢出率為80.0%，比前一周（50.3%）劇增。另外，經確認，最近並未去過海外的6人感染了被稱為「隱形奧密克戎」的奧米克龍毒株的詳細系統「BA.2」型。據悉，「隱形奧密克戎」的傳播力比現有的奧密克戎毒株更強。 特別是以1日為基準，確診比率達到9.3%，是新冠疫情在韓國擴散以來的最高值。如果確診者與檢測者的比率高，就意味著隱藏在社區的感染者較多。國家水利科學研究所曾預測，到本月中旬，韓國每日確診患者將達到7.5萬人。政府為應對奧密克戎毒株導致確診患者增加的情況，將從3日開始限製未滿60歲的健康人進行基因擴增（PCR）檢查。 此外，政府將於3日召開恢復日常支援委員會防疫醫療分科會議，討論從7日開始適用的保持社交距離方案。防疫醫療分科內部很多人認為，在流行規模減弱之前，應延長「最多6人聚會，最遲營業至晚上9點」等現行限製措施。但也有人主張，考慮到奧密克戎毒株的致命率較低，應放寬對聚會人員的限製。

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