確診病例劇增，在家接受治療的人數超過5萬人，僅5天就翻了一番. January. 29, 2022 07:13. by 李智運記者•劉根亨記者 easy@donga.com,noel@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診病例連續4天增加至最大值。截至28日0時，確診患者達1.6096萬人，比前一天增加近1800人。最近一周內每天的平均確診人數也達到了1萬多名。 專家們預測，1、2個月後，每天的確診人數或將達到10萬人。特別是春節連休（29日~2月2日）期間，隨著移動量的增加，擔心確診者暴增。國務總理金富謙當天在中央災難安全對策本部會議上表示：“5天的春節休假是決定奧密克戎變異毒株流行大小的變數”，呼籲國民在長假期間克制訪問故鄉。” 據統計，以當天零時爲准，在家接受治療的新冠肺炎患者達5.0627萬人。與上周日（23日）的2.6127萬名相比，僅過5天就發生了翻了一番的“加倍”現象。防疫當局決定從下個月3日開始，不僅在全國的呼吸器官專門診所，還在鄉村醫院實施新冠病毒檢查和在家治療者監測。 防疫當局表示，將于下月中旬開始接種美國諾瓦巴克斯公司的新冠肺炎疫苗。主要接種對象是18歲以上未接種者，但對那些接種疫苗後出現異常反應的人群，也可用于第2、3次接種。 另外，首爾行政法院于27日駁回了全國家長團體聯合等以首爾市市長爲對象提出的“停止對餐廳、咖啡廳等11種設施適用防疫通行證（接種證明•陰性確認制）”的執行中止申請。

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