沒有回響的「86集團下臺論」. January. 27, 2022 07:53. by 朴訓祥, 姜聲煇 tigermask@donga.com,yolo@donga.com. 盡管共同民主黨代表（黨首）宋永吉宣布不參加下屆議會選舉，rle 「86集團（80年代學號、60年代生）下臺論」一點也沒有升溫。這是因為，執政黨內部沒有更多人表示不參選的動向，對於「下臺論」也出現了意見分歧。 最早公開提出「86集團下臺論」的共同民主黨議員金鐘民26日在MBC廣播中表示：「（下臺論的）本質是勇於退出舊的既得權製度。」金鐘民屬於親文（親文在寅）陣營的核心和「86集團」，他在被問到「是否會勇退」時，回答說："勇退問題不是核心。讓我們齊心協力努力，讓舊的既得權製度退出吧。」也就是說，後退了一步，認為人事改革不是核心，製度改善才是首要課題。此前的23日，金鐘民曾表示，「需要變化和決斷」，公開表明了「86集團下臺」的主張。 對於金鐘民的發言，共同民主黨選舉對策委員會發言人金宇榮（音）在臉書上表示：「這叫妖言怪語，」「幹脆不說話、不行動的口頭禪政治是背叛型政治。」金宇榮曾在文在寅政府青瓦臺擔任總統自治發展秘書，也是「86集團」人士。 據分析，金鐘民之所以提出改善製度，是因為雖然宋永吉宣布不參加競選，但看不到想和他一起參與的「86集團」人士。到當天為止，表明不參加競選意向的只有再次承諾去年不參選意願的禹相虎議員。執政黨相關人士表示：「似乎還沒有議員願意也不參加競選。」據悉，反而有部分重量級議員對前一天（25日）宋永吉推進「禁止在同一選區連任四屆」表示不滿。 因此，共同民主黨總統候選人李在明的親信議員集團「7人會」的白衣從軍宣言、宋永吉宣布不參加國會議員選舉等，共同民主黨試圖延續革新潮流的計劃也出現了差池。李在明方面相關人士表示：「雖然期待曾帶頭『守護曹國』的初選、再選議員集團也能做出反省和革新宣言，但看起來並不容易。」

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