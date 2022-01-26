執政黨強行推進革新案，僅憑裝樣子無法獲得共鳴. January. 26, 2022 07:54. . 共同民主黨代表（黨首）宋永吉昨天打出了人事革新、政治革新的多張牌。他表示，自己不參加下屆議會選舉，不會在共同民主黨歸責事由下舉行的國會議員再、補選地區（3處）推出候選人。曾屬於共同民主黨的尹美香、李相稷議員等的除名案，也將迅速處理。另外，他還表示，將推進禁止國會議員在同一地區超過三連任的製度化。 這是最近該黨總統候選人李在明的支持率停滯導致共同民主黨內大選危機感以及革新聲音的延長線。繼金鐘民（音）議員提出「86勇退論」後，鄭成浩（音）議員等李在明的親信「7人會」人士們宣布：「不會在李在明政府擔任任何任命職務。」宋代表也因此提出了不參加議會選舉、86勇退、再、補選無公推等革新政策。 宋永吉代表是五選現任議員，且曾擔任仁川市長，他宣布不參加議會選舉這張牌能否得到其他「86」政治家的響應還是未知數。但是，宋永吉代表說「成為前輩的我們現在該重新走向曠野」，這是對的。通過1996年和2000年議會選舉等大舉進入政界的「86」政治家們，確實20多年來一直占據著韓國政治的既得權。在2020年議會選舉公推之前，雖然也有人提出過「86勇退論」，但不了了之。這次應該有所不同。 在首爾鐘路、京畿安城、清州上黨等共同民主黨歸責事由地區不推出候選人，從責任政治方面來看也有意義。去年4月7日再補選時，共同民主黨修改黨章，推舉首爾、釜山市長候選人，結果遭到輿論嚴厲指責，重蹈覆轍是荒唐的事情。首爾瑞草甲和大邱中區、南區因國民力量黨歸責事由而舉行，在野黨也應該表明立場。接下來，有必要製定製度或政治慣例，不讓提供歸責事由的政黨推出候選人。 禁止在同一地區連續三次擔任國會議員也是值得積極討論法律、政治妥當性的焦點。因為利用現役優勢在特定地區長期執政的事例也不少。與地方自治團體長之間的平衡性爭議也一直不斷。只說說看的方式，很難得到共鳴。共同民主黨要想獲得誠意，有必要研究推進黨論立法的方案。如果在距總統選舉還有40多天的時候，以春節前夕提高支持率的想法進行改革的話，將會成為回頭鏢。

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