如果有來生. January. 26, 2022 07:54. . 人生中總會有這樣的問題，或是別人問你，或是扪心自問。下輩子你想怎麽活？雖然是玩笑話，但對于沒有充分生活在這個世界上的孩子和年輕人來說，這是不敢提出的問題。 撰寫長篇小說《土地》的朴景利作家生前也被問到這樣的問題。她把這一經曆寫成了一首名爲《能幹的男人》的詩。在年輕人聚集的場合，當記者提出這個問題時，她說：“如果有來生/遇到一個能幹的男人/在深山裏/務農生活。”這是包含對樸素生活的思念的輕松而深刻的回答。 但是人們在回去的路上想到這句話就哭了。朴作家想知道他們爲什麽會哭。難道是因爲對“獨自生活，獨自一人”的自己感到惋惜嗎？她20歲結婚，24歲因戰爭失去了丈夫，獨自撫養兩個孩子。把她塑造成偉大作家的小說實際上是她生活的一種權宜之計。她現在已經是八十多歲的老人了。也許人們從她的“想與相愛的人在鄉下和睦地生活”的話中，想起她艱苦的生活而流下了眼淚。也就是說，她成爲了憐憫的對象。我想也許會吧。 這麽一想，她突然覺得也不一定。“無論是誰，都擁有奔向本質的回歸本能/無論是誰，都會懷念自然常理/因此而哭泣。”她認爲自己的話刺激了人們內心的回歸本能和懷念之情。就像她在另一首詩《憐憫》中描述的那樣，每個人都有一種想法，那就是，無論多麽貧窮，都想和愛人一起“折斷蘆葦，蓋上屋頂”幸福地生活，偶爾“折斷偷獵者的手腕/保護鳥類”。所以人們才會哭。作者把對自己的憐憫轉向了對樸素生活的普遍懷念。但是如果真的有來生，我們想過怎樣的生活呢？

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