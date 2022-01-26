喀麥隆非洲杯足球場人潮湧動，踩踏事件已造成至少6人死亡. January. 26, 2022 07:54. by 金東昱 creating@donga.com. 在非洲喀麥隆觀看足球比賽的觀衆一下子蜂擁而至，包括1名兒童在內，至少有8人被壓死。 據《路透社》、《法新社》等海外媒體24日（當地時間）報道稱，在喀麥隆首都溫雅得的奧貝倫體育場舉行的喀麥隆和科摩羅的非洲國家杯足球賽16強賽開始前，在體育場入口想率先進入球場的人們展開了嚴重的肢體接觸，事故由此發生。 最近，由于非洲杯觀衆人數減少，主辦方甚至提供交通工具，允許免費入場。據喀麥隆足球協會推算，當天現場約有5萬人湧進了賽場。賽場最大可容納6萬名觀衆，但由于新冠病毒肺炎（COVID-19）防疫政策，只允許80%的觀衆入場。 在現場，除了死者以外，還有50多人受了不同程度的傷，被救護車送往醫院接受治療。醫院相關人士表示：“部分患者病情嚴重。應該轉到專門醫院。”非洲足球聯合會（CAF）表示：“已經著手展開調查，以了解具體內容。” 盡管發生了事故，比賽還是照常進行。最終東道主喀麥隆隊以2比1擊敗科摩羅隊進入了8強。

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