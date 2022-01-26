「德國比其他同盟國更看普京臉色」……美國輿論沸騰. January. 26, 2022 07:55. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 連日來，德國對美國和北約等正在討論的製裁俄羅斯表現出不合作的態度，與美國之間的裂痕越來越大。 美國《華爾街日報》當地時間23日在題為《德國是還不是美國值得信賴的同盟國?》的社論中表示：「西德把俄羅斯的利益放在西方的利益之上。相比與同盟國的民主聯盟，德國似乎更重視看普京總統的臉色行事。」 北約成員國愛沙尼亞要求批準德國產曲射炮向烏克蘭轉移，但遭到了德國的拒絕。對於美國敦促關閉連接德國和俄羅斯的天然氣輸油管「北溪2號」，德國也沒有采取相關措施。 這是因為德國50%以上的天然氣供應都依賴於俄羅斯。據德國聯邦統計廳透露，上個月德國能源價格同比上漲了69%。 從整個歐盟來看，俄羅斯的天然氣進口量占40%。德國馬歇爾基金會研究員克裏斯蒂娜·貝爾奇納分析稱，「能源問題會毀了北約同盟」。

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