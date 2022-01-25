韓華系統對UAM機身核心“電力推進系統”投入地面試驗. January. 25, 2022 08:00. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韓華系統24日表示，已開始對市中心航空移動（UAM）機身核心技術“電力推進系統”投入地面試驗。這意味著UAM現實化的最重要的階段已經開始。 韓華系統在美國國內的子公司Overair 20日（當地時間）首次公開了在美國加利福尼亞州南部沙漠地帶測試UAM機身“Butterfly”的電力推進系統的場面。Overair是個人飛行器（PAV）專門企業，韓華系統于2019年12月投資300億韓元成爲最大股東。韓華系統和Overair正在共同開發Butterfly。電力推進系統從去年8月開始在室內進行試驗，此次是首次進行野外測試。UAM機身以電力爲動力源，爲了穩定的垂直起降，電力推進系統的性能是最重要的。 沙漠是一個非常貧瘠的環境，風力大，大氣中含有很多沙子等雜質。因爲飛行體的大型機翼在運行過程中會遇到各種變數，所以要假設最惡劣的環境進行實驗。通過計算機模擬軟件（SW）驗證機翼受到的力。將以該實驗爲基礎，設計並制作用于Butterfly的機翼。 UAM機身與在長長的機場跑道上滑行的普通飛機不同，應該能夠垂直起落。因爲，要想利用爲市中心的交通工具，必須能夠在建築物屋頂或換乘中心等地自由往返。僅靠電池就需要飛行數十至數百公裏，要想在複雜的城市中心准確地移動，電力推進系統無疑是非常重要的。 Butterfly配有4個機翼。在起飛時，機翼會指向天空，在前進時，機翼會朝向前進方向旋轉。原型機預計將于明年公開。計劃于2024年試飛，2025年在首爾市中心至金浦國際機場一帶示範運航。

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