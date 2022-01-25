從6月開始在咖啡廳使用一次性杯子要付300韓元. January. 25, 2022 08:05. by 朴星民 min@donga.com. 從6月10日開始，如果在大型連鎖咖啡店和快餐賣場用塑料杯和紙杯等一次性杯子裝飲料購買，就要支付“資源循環保證金”300韓元。保證金在返還杯子的同時，可以在賣場返還現金或通過金融賬戶收取。環境部24日表示，將從25日開始對具有上述內容的《關于促進資源節約和再利用的法律施行令》進行爲期40天的立法預告。 引入保證金制度的對象是賣場數量在100個以上的咖啡、飲料、餅幹、面包、快餐企業。該制度將適用于星巴克、巴黎貝甜、樂天利等3.8萬多家大型連鎖店。保證金不僅可以在購買處收回，而且在實行保證金制度的賣場隨處都可以收回。在各賣場內的返還機器上識別刻在杯子上的條形碼，就可以以現金或轉賬中希望的方式返還。要想接收轉賬，需要安裝返還保證金的應用程序（app）。 環境部解釋說：“在對國民進行的問卷調查中，考慮到消費者答應承擔的平均保證金金額（340韓元）和主要連鎖店多回容器的折扣金額（300韓元左右），決定支付保證金。”引入保證金制度的賣場的一次性杯子設計也將有所改變。預計塑料杯的材質是透明塑料，禁止表面印刷，從而提高了回收率。

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