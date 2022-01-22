東南亞足球掀起“K-足球”旋風，號令三個國家代表隊. January. 22, 2022 07:23. by 金東昱 creating@donga.com. 東南亞掀起了聘請韓國足球教練的熱潮。繼越南國家足球隊主教練朴恒緒（63歲）和印度尼西亞國家足球隊主教練申台龍（52歲）之後，大韓足球協會國家代表戰鬥力增強委員長金判坤（53歲）將擔任馬來西亞國家足球隊主教練 大韓足球協會21日表示：“戰鬥力增強委員長金判坤被任命爲馬來西亞國家隊主教練，因此決定辭去相關委員長一職。”馬來西亞足球協會當天公布，將任命金委員長爲本國足球國家隊主教練。27日和2月1日舉行的2022年卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽客場與黎巴嫩隊和敘利亞隊的第7、8場比賽之前，金委員長將與國家隊同行，然後結束自己的工作。 金委員長曾在2012年到2017年期間帶領中國香港代表隊。從2018年開始，他在大韓足球協會負責管理各級國家隊。金委員長表示：“作爲戰鬥力增強委員長，盡了一點綿薄之力，現在我認爲自己可以作爲主教練再次回到球場”，“對馬來西亞國家隊的發展可能性和他們的藍圖達成了共識，爲了新的挑戰，因此果斷決定執教馬來西亞隊。” 隨著金委員長帶領馬來西亞國家足球隊，包括朴教練和申教練在內的3名韓國教練將在東南亞活動。朴教練從2017年10月開始執教越南國家隊，帶領球隊取得了耀眼的成績，包括2018年雅加達巨港亞運會4強、2018年東南亞足球協會（AFF）錦標賽（鈴木杯）冠軍、2019年東南亞運動會冠軍、越南隊史首次進軍世界杯最終預選賽等。 從2019年10月開始擔任印度尼西亞國家隊主教練的申教練在去年獲得了2020 AFF錦標賽亞軍，在印度尼西亞受到了英雄般的待遇。隨著韓國教練取得如此輝煌的成就，預計今後在東南亞“足球韓流”將更加變得火熱。韓國職業足球K聯賽的一位相關人士表示：“中國香港等亞洲其他國家地區也非常關注韓國主教練。出衆的執教能力也得到了驗證，與歐洲出身的主教練相比，在文化上的理解度更高，費用也不太貴，這一點似乎備受關注。

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