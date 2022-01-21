現代汽車將利用量子計算機開發下一代電池. January. 21, 2022 07:38. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車20日表示，將與美國量子計算機企業IONQ攜手合作，開發效率性和穩定性得到提高的新一代電池。 據悉，量子計算機的運算速度比目前擁有最高性能的超級計算機快數百萬倍。它可以通過量子單位的模擬來計算複雜的分子結構和化學反應。因此，該技術將成爲解決電池材料、新藥開發、宇宙航空等領域一直未能解決的難題的未來核心技術，備受關注。德國梅賽德斯奔馳、寶馬、日本豐田等海外成品車企業爲開發高效率電池和改善制造工藝，紛紛與量子計算機專門企業建立了合作關系。 被選爲現代汽車合作夥伴的IONQ是量子計算機領域著名學者、杜克大學教授金相正和馬裏蘭大學教授克裏斯•門羅于2015年成立的公司。該企業以開發出在常溫下也能工作的量子計算機而聞名。去年10月，該公司作爲純量子計算機開發企業首次在紐約證券交易所上市，可謂是備受矚目的地方。通過此次合作，現代汽車計劃制造出模擬锂氧化物結構和能源的“電池化學模型”。該模型有望提高锂電池的性能和穩定性，並提高費用效率。 隨著電動化成爲大趨勢，整車企業引進量子計算機的事例越來越多。2018年11月，德國大衆汽車與加拿大電子計算機公司D-Wave合作發布了一項基于量子計算的交通優化技術。這是一項實時收集周邊車輛數量和速度等數據，找出最優化移動路徑的技術。梅賽德斯奔馳和豐田分別參加了IBM和日本民官協議會，投入了尋找電池新材料的研究。 據分析，最近把研究開發(（R&D）組織的重心從內燃機引擎改編爲電動化開發的現代汽車也出于同樣的原因，把目光轉向了量子計算機的應用。現代汽車基礎先行研究所所長兼氫燃料電池事業部長（副總經理）林泰源表示：“將伺機通過量子計算機搶占新一代電池市場。”

한국어