朝鮮暗示重啟核試驗和發射洲際導彈……文在寅的和平進程逐漸化為泡影. January. 21, 2022 07:38. . 朝鮮昨天暗示，將重新考慮核試驗和發射洲際導彈的措施。朝鮮媒體報道說：「黨政治局會議指示相關部門全面重新考慮我們先決、主動采取的信任構築措施，並迅速研究重啟暫停的所有活動的問題。」這是在威脅，朝鮮有可能打破2018年新加坡朝美首腦會談之前宣布的停止核試驗和發射洲際導彈的朝美之間的紅線。 朝鮮的這一舉動正好趕上美國總統拜登就任一周年，似乎是針對預定在今天淩晨進行的聯合國安理會有關製裁朝鮮的討論。進入新年以來，朝鮮接連從事發射高超音速導彈等挑釁行為，美國不僅獨自對朝鮮進行了製裁，還推進了聯合國層面的製裁。這不能不說是威脅，根據拜登政府的應對，朝美有可能回到2017年的極限對決狀態。 朝鮮中止核試驗和試射洲際導彈，使韓半島局勢從對決轉變為對話局面，是支撐目前模棱兩可的長期膠著局面的核心環節。如果朝鮮打破這一局面，韓半島安保狀況就會從5年前的極度緊張狀態回到朝美發出「火海」「火焰和憤怒」等兇狠語言炸彈的時期。有分析認為，自2017年第六次核試驗及發射「火星-15」型洲際導彈後已經時過4年多，如果撤回「暫停期」，朝鮮將顯示更強、更先進的核、洲際導彈武力。 朝鮮是否會立即實施這種冒險主義挑釁，還有待觀察，但首先會逐漸提高對美國的施壓程度，並觀察美國的反應。美國應對與中國展開的戰略霸權競爭、俄羅斯對烏克蘭的挑釁也很吃力。但是，金正恩趁機挑釁的行為可能成為招致美國強硬應對的一招臭棋。最近重啟中朝貿易並管理朝鮮的中國，也不會在2月4日北京冬奧會開幕之前眼睜睜地看著朝鮮生事攪亂。 在目前情況下，可以肯定的是任期只剩下不到4個月的文在寅政權的韓半島和平構想已經面臨泡沫的命運。現政權內部似乎仍然保留著對任期內發表《終戰宣言》的迷戀。現在是擺脫虛想，冷靜面對現實的時候了。除了考慮到最壞的情況，通過與國際社會的合作接近朝鮮問題之外，別無他法。

한국어