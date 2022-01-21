英國首相約翰遜遭遇危機……執政黨也要求他辭職. January. 21, 2022 07:39. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 英國首相鮑裏斯·約翰遜因在新冠疫情封鎖期間在官邸舉行派對，陷入所謂的「派對門」，遭遇不信任危機，近日又被同黨重量級議員當面要求「下臺」，執政的保守黨內部的裂痕正在擴大。另一名保守黨議員聲稱要改變黨籍，還當著出席議會的約翰遜的面，還把座位移到了在野黨一側。 據英國《衛報》等媒體報道，保守黨議員大衛·戴維斯19日在倫敦議會向約翰遜提問時表示：「你擔任首相的時間太長了。以神的名義離開吧。」他還說：「我期待領導人對自己的行動負責。但首相你並沒有這樣做。」戴維斯在特蕾莎·梅前首相時期曾擔任英國脫歐部長。當時約翰遜任外交部長。 初選的保守黨議員克裏斯蒂安·韋克福德當天退黨，加入了第一大在野黨工黨。他在戴維斯發言之前，穿過議會內的會場，移坐到工黨議員所在的位置，讓所有人大吃了一驚。隨後，工黨黨首基爾·斯塔默稱「歡迎來到工黨」，並向本黨議員們介紹了韋克福德。據悉，韋克福德致信約翰遜，在表明退黨理由時說：「你和保守黨沒有能力提供這個國家應該享受的領導力和政府。」 據悉，6名保守黨議員已經向黨普通議員委員會「1922委員會」提交了首相不信任案表決信。英國廣播公司（BBC）報道說：「360名保守黨議員中，至少有54人發來信函，開始對約翰遜首相的不信任程序。」

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