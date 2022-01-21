韓美當局捕捉到朝鮮閱兵式準備動向. January. 21, 2022 07:38. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 新年伊始，朝鮮就進行導彈「接力挑釁」。韓美情報部門還註意到，朝鮮可能在2月16日金正日誕辰80周年之際舉行閱兵式，正在關註相關動向。 據韓國軍方人士20日透露，偵察衛星等捕捉到了最近在平壤附近的美林機場有一些兵力和裝備的集結和行進。韓美認為這是閱兵式預演。據悉，衛星沒有在現場捕捉到洲際彈道導彈等戰略武器，動員的兵力是往年閱兵式的水平（8000~1萬人）。 去年9月9日，朝鮮為迎接政權建立73周年在金日成廣場舉行了深夜閱兵式。當時沒有動用洲際導彈、潛射彈道導彈等戰略武器或正規軍兵力、武器，只動用了相當於預備軍的工農赤衛軍和相當於警察的社會安全武力所屬兵力和武器。朝鮮國務委員長金正恩也沒有進行演講。有分析認為，朝鮮20日預告將舉行紀念金正日誕辰80周年和金日成誕辰110周年（4月15日）的大規模活動，因此，此次閱兵式將像2020年11月建黨75周年閱兵式時一樣，大舉動用新型洲際導彈等戰略、戰術武器，展示金正恩執政時期國防力量的強化。 在這種情況下，每當朝鮮出現挑釁征兆時，美國E-3B預警機就會飛到韓半島監視朝鮮，最近被換成最新型的E-3G型，部署在日本沖繩嘉手納基地。美國空軍20日表示，兩架E-3G偵察機抵達嘉手納基地後，與現有的E-3B換班並開始執行任務。該偵察機利用機體上部的圓盤型雷達，可探測400~600公裏外的兵力、裝備。E-3G具備比E-3B更強大的雷達和最新型抗戰裝備，目標探測能力非常出色。

한국어