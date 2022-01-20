光州崩塌公寓混凝土供貨企業10家中有8家曾被判定「不合格」. January. 20, 2022 08:04. by 崔東洙記者、光州=李炯柱記者 firefly@donga.com、peneye09@donga.com. 經確認，向11日發生崩塌事故的光州西區花亭IPARK現場供應混凝土的大部分混凝土企業曾因混凝土材料管理不善而被政府揭發。據悉，由於揭發時間與花亭IPARK施工期間重疊，不合格的混凝土很有可能被用於事故現場。 根據國會國土交通委員會所屬國民力量黨議員金恩慧19日從國土交通部收到的去年全國混凝土企業生產工廠檢查結果顯示，向花亭IPARK現場供應混凝土的10家企業中有8家被判定為不合格。 特別是，對混凝土中的碎石、沙子等骨料管理不善的企業有4家，對為提高混凝土強度而放入的混合材料保管不當的企業有3家。混合材料大部分是粉末狀，對溫度和濕度非常敏感，如果保管不當，可能會成為降低混凝土質量的重要因素。 現場檢查是在2020年7月至2021年5月之間進行的。事故現場於2019年5月開工。混凝土在實施挖地基等基礎工程約6個月後，從骨架工程階段開始投入使用。考慮到這一點，不合格企業生產的混凝土很有可能被用於現場。前光雲大學建築工學系教授李元浩（音）表示：「混凝土質量最重要的是骨料和混合材料質量，」「如果管理不善，混凝土很有可能無法很好地凝固，強度也會降低。」 《東亞日報》確認了花亭IPARK監理報告的預定工程表，結果發現發生崩塌事故的201棟骨架工程在去年12月之前完工。考慮到事故當時仍然在進行骨架工程，這意味著工程比原計劃推遲了一個月以上。因此，有人提出疑惑，現代產業開發是不是在趕工期。 光州警察廳調查本部和光州雇傭勞動廳19日對首爾市龍山區HDC現代產業開發總公司、光州西區廳、設計事務所、鋼筋供貨企業等進行了扣押搜查，並掌握了花亭IPARK工程相關資料。

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