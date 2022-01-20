烏克蘭局勢一觸即發…21日美俄外長會談舉行最後談判. January. 20, 2022 08:04. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 以美國爲首的西方國家表示“俄羅斯對烏克蘭的侵略遲早會成爲現實”，烏克蘭事態正面臨一觸即發的危機。美國和俄羅斯將于21日在瑞士日內瓦重新坐上爲解決事態的談判位置。英國《衛報》評價說：“日內瓦會談將成爲通過外交方式解決問題的‘最後嘗試’。” 據《美聯社》等媒體報道，美國白宮發言人珍•帕薩基18日在新聞發布會上就俄羅斯軍隊在白俄羅斯的部署表示：“情況非常危險。目前（俄羅斯）可以在1、2月份隨時攻擊烏克蘭。”北大西洋公約組織（NATO•北約）總幹事延斯•斯托爾滕貝格當天同德國總理奧拉夫•舒爾茨舉行會談後表示：“發生新的軍事衝突的危險確實存在。”俄羅斯以下月10日的聯合演習爲由，將軍隊集結到了烏克蘭北部邊境白俄羅斯南部。 烏克蘭當天表示：“（俄羅斯軍隊的）進攻兵力已經基本完成”，並公開了俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境地區的部署情況。烏克蘭國防部表示，俄羅斯陸軍10.6萬人、空軍及海軍2.1萬人等共12.7萬人完成了投入准備。還部署了具備36個用于攻擊主要設施的中程導彈發射台的戰術部隊。特別是，在烏克蘭政府軍和親俄分離主義叛軍交戰的烏克蘭東南部頓巴斯，駐紮了3000人規模的俄羅斯軍隊，支援叛軍。 美國暗示將對烏克蘭提供追加軍事援助，並再次確認了進攻烏克蘭時對俄羅斯的制裁方案。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“拜登政府正在討論通過北約向烏克蘭支援反坦克導彈、防空導彈系統等的方案。”美軍特種部隊往返烏克蘭協助軍事訓練的事實也被公開。 此外，美國方面還在討論制裁方案，包括切斷“國際銀行間通信協會（SWIFT）”結算系統，一旦進攻烏克蘭，俄羅斯企業就無法進行國際金融交易。此外，中斷連接俄羅斯和德國的天然氣管道“Nord Stream 2”項目等制裁方案也被提及。 也沒有放棄外交上的解決方法。19日，在烏克蘭與烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基舉行會談的美國國務卿托尼•布林肯將于21日在日內瓦與俄羅斯外長謝爾蓋•拉夫羅夫舉行緊急會談。 隨著軍事衝突的可能性增大，18日莫斯科證券交易所的俄羅斯股價指數下跌了6.5%。最近4天下降了13%，這是自2020年3月以後下降幅度最大的一次。《金融時報》（FT）報道說：“盧布兌美元彙率暴跌（1美元=76.7盧布），接近9個月以來的最低值。”

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