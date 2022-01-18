BTS變身爲獵虎英雄…“感覺很新鮮”“無理的商業化”觀衆反應不一. January. 18, 2022 07:50. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 農曆1月16日，在首爾鍾路區仁王山將同時發現24具屍體。屍體被損毀得慘不忍睹。慘案現場唯一的幸存者是“諸河（音）”。刑警向受傷被送往醫院的他追問詳情，但諸河什麽也記不清了。其他地方也接連發生類似的殺人事件。屍體上發現了巨大的爪印，用舌頭舔流淌的血或者用尖牙撕咬的痕迹…他們身上到底發生了什麽事情呢？ 15日公開了序幕和第一集的網絡漫畫和網絡小說《7FATES：CHAKHO》講述了以防彈少年團（BTS）7名成員爲原型的主人公們阻止攻擊人類的老虎（大蟲）的近未來故事。這是從朝鮮時代爲抓虎而特別選拔的軍事人物“捉虎甲士”中獲得的靈感。這是BTS所屬公司HYBE與Naver網絡漫畫合作制作的作品。 以17日爲基准，網絡漫畫《7FATES：CHAKHO》在NAVER網絡漫畫中競爭激烈的72個周六連載物中排名第32位。在YouTube上公開的廣告視頻點擊量超過5000萬次，與受到的關注相比，成果相對較小。以第一集爲准，在滿分10分中得到7.7分，考慮到周六連載網絡漫畫的評分大多在8、9分，多少有些低。同樣內容的網絡小說在滿分10分中獲得了7.3分，表現平平。 但是讀者之間也出現了好評，“把曆史事實的捉虎甲士搬到了現代，感覺很新鮮”、“在故事和繪畫方面下了很大功夫”等。也有意見稱，網絡漫畫同時以10種語言公開，這將成爲向海外宣傳國內網絡漫畫的契機。在Naver網絡漫畫的英語、西班牙語、法語平台獲得了9.9分的高分。Naver網絡漫畫相關人士表示：“國內讀者對網絡漫畫的眼光算是比較高的”，“對畫作質量的積極反饋很多。” 部分人指出，僅從目前公開的作品來看，網絡漫畫敘事和BTS的關聯性較低。特別是BTS粉絲俱樂部“阿米”內部也出現了過度利用BTS的商業性的批判。也有意見稱，由于故事素材和畫作質量好，即使不加上BTS的名字，也能得到很好的反響。大衆文化評論家鄭德賢（音）表示：“阿米是積極地跟經紀公司的行動較勁並提出意見的積極粉絲群”，“如果有人反對說這是無理的商業化嘗試，在內容制作上也有必要慎重反映。” HYBE在16、17日公開了以組合TOMORROW X TOGETHER和ENHYPEN各自爲主人公的網絡漫畫和網絡小說《追星少年們》和《黑月：亮之祭壇》。這是HYBE利用人氣偶像歌手的粉絲團和知識産權（IP），將外延擴大到故事産業的行動。清江文化産業大學教授（網絡小說創作專業）李永熙表示：“針對喜歡BTS的網絡漫畫、網絡小說讀者，擴大粉絲群的嘗試是值得肯定的”，“比起短期成果，更需要將意義放在新的挑戰上。”

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